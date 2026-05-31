به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد پشتیبانی از جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، با بیان اینکه رفع مشکلات آسیب‌دیدگان جنگ در اولویت دولت است، افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با تمام ظرفیت و با بهره‌گیری از توان نهادهای حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به کاهش آلام مردم اقدام کنند.

او همچنین با قدردانی از ایثار کارکنان دولت و همدلی مردم در ایام جنگ رمضان، تاکید کرد: علیرغم چالش‌های جنگی، روند توسعه و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی متوقف نشده و پروژه‌های کلان زیرساختی با قوت در حال اجراست.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف به مردم نیز تأکید کرده و افزود: آذربایجان‌غربی با مدیریت هوشمندانه واردات کالاهای استراتژیک در هفته‌های اخیر، نقش کلیدی و مثبتی در تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها ایفا کرده است.

رحمانی همچنین این مقطع تاریخی را برگ زرینی در تقویم افتخارات آذربایجان‌غربی دانسته و اضافه کرد: ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در شرایط بحرانی به‌خوبی متبلور شد و ثابت کردیم که می‌توان همزمان با صیانت از امنیت، مسیر پیشرفت اقتصادی را نیز با صلابت طی کرد.

او در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از دستاوردهای جنگ رمضان، افزود: وظیفه ماست که با رویه‌های مدیریتی درست و بهره‌گیری از تمامی توان ملی و استانی، پاسخگوی اعتماد و ایثارگری‌های مردم باشیم.