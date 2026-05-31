به گزارش کردپرس، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان درباره تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان و انتخابات زودهنگام اعلام کرد که اتحادیه میهنی هم برای تشکیل کابینه جدید و هم برای برگزاری انتخابات زودهنگام کاملاً آماده است.
قباد طالبانی اشاره کرد که مشکل اصلی، صرفاً برگزاری جلسات نیست؛ بلکه جریانهای سیاسی باید به این درک برسند که دولت آینده نیازمند مشارکت واقعی، کار مشترک و همزیستی است.
وی در پایان تأکید کرد که هر زمان برای برگزاری نشست مشترک تعیین شود، حزب او آماده است. او همچنین اشاره کرد که آنها با احترام فراوان به ابتکار عمل «صلاحالدین بهاءالدین»، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان مینگرند.
قباد طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اتحادیه میهنی آماده نشست با حزب دمکرات برای گفتگو درباره تشکیل دولت است.
وی افزود: «اتحادیه میهنی از هر گزینهای که ما را از این بنبست سیاسی خارج کند، به عنوان راهحل استقبال میکند؛ اما آسانترین راهحل این است که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات گردهم بیایند و توافق کنند.»
معاون نخستوزیر اقلیم کردستان در خصوص تشکیل کابینه جدید تصریح کرد: «ما با تشکیل دولت موافق و همراه هستیم.»
وی درباره انتخابات زودهنگام نیز گفت: «برای انتخابات زودهنگام آمادهایم.»
