مبارزه با آفت سن غلات در کردستان به ۲۸۶ هزار هکتار رسید

به گزارش کرد پرس، امیر عزیزیان در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با توجه به سردتر بودن زمستان سال زراعی جاری، عملیات مبارزه با آفت سن غلات از اوایل فروردین ماه آغاز شد و هم اکنون در مراحل مبارزه با سن مادر و پوره ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا دوم خرداد سال جاری، مجموع سطح مبارزه با آفت سن غلات در مزارع استان به ۲۸۶ هزار و ۹۸۷ هکتار رسیده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به پراکنش عملیات مبارزه در شهرستان های مختلف استان، اظهار کرد: بیشترین سطح مبارزه مربوط به شهرستان های بیجار با ۷۸ هزار و ۳۴ هکتار، سقز با ۴۸ هزار و ۳۴۹ هکتار و قروه با ۴۸ هزار و ۱۹۰ هکتار بوده است.

عزیزیان ادامه داد: در شهرستان های دیواندره ۳۵ هزار و ۸۰۰ هکتار، دهگلان ۳۱ هزار و ۶۵ هکتار، سنندج ۲۱ هزار و ۳۴۰ هکتار و کامیاران ۲۱ هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع تحت پوشش عملیات مبارزه با این آفت قرار گرفته اند.

وی یادآور شد: در شهرستان های بانه هزار و ۷۸۵ هکتار، مریوان ۸۹۴ هکتار و سروآباد ۴۳۰ هکتار عملیات مبارزه با آفت سن غلات انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت کنترل این آفت در حفظ کیفیت و کمیت تولید گندم و سایر غلات، بیان کرد: پایش مستمر مزارع و اجرای به موقع عملیات مبارزه، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت آفت سن و حفظ تولیدات کشاورزی استان دارد.

وی از کشاورزان خواست توصیه های کارشناسان حفظ نباتات را جدی گرفته و در صورت مشاهده کانون های آلودگی، موضوع را برای انجام اقدامات لازم به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.