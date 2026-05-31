دانشکده سقز از مهرماه امسال دانشجو می پذیرد

به گزارش کرد پرس، عادل سی وسه مرده در جریان بازدید از روند احداث این مجموعه آموزشی به خبرنگاران، گفت: شهرستان سقز با وجود ظرفیت های بالای علمی، جمعیتی و موقعیت جغرافیایی مناسب، همچنان از داشتن دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم محروم است.

وی افزود: سقز به دلیل قرار گرفتن در شمال استان و نزدیکی به بوکان، ظرفیت مناسبی برای جذب دانشجو از مناطق مختلف دارد و می تواند به یکی از قطب های آموزش عالی در غرب کشور تبدیل شود.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تحصیل شمار زیادی از جوانان منطقه در دانشگاه های مرکز استان، اظهار کرد: توسعه زیرساخت های آموزش عالی در خود شهرستان سقز ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ایجاد دانشکده مستقل، مطالبه ای جدی و دیرینه از سوی مردم منطقه محسوب می شود.

سی وسه مرده ادامه داد: دانشگاه کردستان خود را متعهد به پیگیری این مطالبه می داند و در همین راستا اقدامات اولیه، بازدیدهای کارشناسی و فرآیندهای لازم برای ایجاد «دانشکده سقز» انجام شده است.

وی یادآور شد: برای این مجموعه آموزشی نام گذاری اولیه صورت گرفته و برنامه ریزی ها با هدف راه اندازی رشته های مختلف دانشگاهی و توسعه ظرفیت های علمی شهرستان در حال انجام است.

رئیس دانشگاه کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی و مسئولان استان، بیان کرد: تلاش می کنیم با همراهی نمایندگان مجلس، فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط، زمینه لازم برای راه اندازی هرچه سریع تر این دانشکده فراهم شود.

سی وسه مرده ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و نهایی شدن فرآیندهای اداری، نخستین دانشجویان دانشکده سقز از مهرماه امسال پذیرش شوند؛ اقدامی که می تواند گام مهمی در توسعه آموزشی و جلوگیری از مهاجرت تحصیلی جوانان منطقه باشد.