نگاه های سلیقه ای در مدیریت آب، کشاورزی کردستان را از مسیر توسعه دور کرده است

رسول شیخی زاده در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: با وجود برخورداری کردستان از منابع آبی مناسب، نبود مدیریت یکپارچه و کارشناسی و تفسیرهای متفاوت از قوانین، موجب شده بخش کشاورزی نتواند از ظرفیت های موجود برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره مند شود.

وی با اشاره به وابستگی بخش عمده ای از اقتصاد شهرستان های قروه و دهگلان به کشاورزی، افزود: در استانی که فرصت های صنعتی برای جذب جوانان تحصیل کرده محدود است، توسعه کشاورزی می تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند، اما برخی تصمیم گیری ها و محدودیت های غیرکارشناسی مانع تحقق این هدف شده است.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند مدیریت منابع آبی در سال های گذشته، اظهار کرد: در برخی موارد، قوانینی که باید در خدمت تولید و اشتغال باشند، به دلیل برداشت های متفاوت و سلیقه ای به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شده اند؛ در حالی که همین قوانین در سایر استان ها با رویکردی تسهیل گرانه اجرا می شوند.

شیخی زاده با اشاره به بازدید اخیر خود از سد ژاوه، ادامه داد: در حالی که اراضی اطراف این سد سال ها از منابع آبی آن بهره مند بوده اند، انتقال آب به دشت های قروه و دهگلان با موانع و ابهاماتی روبه رو شده است.

وی یادآور شد: نتایج پایش های علمی انجام شده در دوره های مختلف نشان می دهد آب موجود برای مصارف کشاورزی قابلیت استفاده دارد و لازم است تصمیم گیری ها بر مبنای مطالعات کارشناسی و منافع عمومی صورت گیرد.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی به تناقض در اجرای قوانین مرتبط با حریم رودخانه ها» اشاره کرد و بیان کرد: اجرای متفاوت ضوابط در مناطق مختلف، زمینه ساز بروز مشکلات متعدد برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های کشاورزی شده و نیازمند بازنگری و وحدت رویه است.

شیخی زاده در ادامه خواستار برخورد جدی تر با تخلفات حوزه نهاده های کشاورزی شد و گفت: کشاورزان نباید قربانی نابسامانی ها و تخلفات احتمالی در شبکه توزیع بذر و کود شوند و دستگاه های نظارتی باید با عوامل اخلال در این حوزه برخورد قاطع داشته باشند.

وی همچنین از نحوه مدیریت محدودیت های برق در بخش کشاورزی انتقاد کرد و افزود: برنامه ریزی برای مدیریت مصرف انرژی باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین نیازهای شبکه، کمترین آسیب به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی وارد شود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کردستان برای عبور از چالش بیکاری و تقویت تولید نیازمند مدیریت علمی، عادلانه و توسعه محور در حوزه منابع آب است و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود می تواند زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی و اقتصاد استان باشد.