به گزارش کردپرس؛ نشست کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه، با محوریت بررسی قراردادهای غیرفعال و تصمیم‌گیری درباره خلع‌ید اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد.



در این نشست، ۸ هزار و ۲۱ مترمربع از زمین‌های دارای قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه تعیین‌ تکلیف شد و بر اساس مفاد قرارداد و وضعیت اجرایی، تصمیمات لازم برای فعال‌سازی واحدها یا فسخ قراردادهای غیرفعال اتخاذ شد.

هدف از این اقدامات، حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید و جلوگیری از حبس اراضی صنعتی در اختیار طرف‌های غیرفعال عنوان شده است.