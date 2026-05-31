سفیر ژاپن از دعوت برای سفر به کردستان استقبال کرد

به گزارش کرد پرس، علی اکبر عبدالملکی در تشریح نتایج دیدار خود با سفیر ژاپن در تهران، گفت: در این نشست، با هدف تقویت تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های همکاری مشترک، از سفیر ژاپن برای سفر به کردستان دعوت شد که وی از این پیشنهاد استقبال کرد.

وی افزود: سفیر ژاپن وعده داده است در نخستین فرصت ممکن از استان کردستان بازدید کند تا از نزدیک با ظرفیت ها، فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های اقتصادی و فرهنگی این منطقه آشنا شود.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ابراز امیدواری کرد این سفر سرآغاز فصل جدیدی از همکاری های مشترک میان کردستان و طرف های ژاپنی باشد و به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی استان کمک کند.

عبدالملکی با اشاره به رویکرد اتاق بازرگانی سنندج در گسترش ارتباطات بین المللی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی سنندج با رویکردی دیپلماتیک و اقتصادی، آماده فراهم کردن بستر لازم برای تعاملات سازنده میان فعالان اقتصادی استان و سرمایه گذاران ژاپنی است.

وی توسعه ارتباط با سفارتخانه ها و نهادهای بین المللی را یکی از راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از ظرفیت های همکاری جهانی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج همچنین به نتایج سفر سال گذشته سفیر کره جنوبی به کردستان اشاره کرد و ادامه داد: پس از این سفر، دولت کره جنوبی ۵۰۰ هزار دلار کمک بلاعوض آموزشی و فنی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان اختصاص داد که نشان دهنده ظرفیت بالای تعاملات بین المللی برای توسعه استان است.

وی ابراز امیدواری کرد سفر سفیر ژاپن نیز دستاوردهای اقتصادی، آموزشی و فرهنگی ارزشمندی برای کردستان به همراه داشته باشد.