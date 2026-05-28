صنعت لجستیک کشور نیازمند مدیریت واحد و بازطراحی اساسی است

به گزارش کرد پرس، پیمان اسراری در نشست «تاب آوری در صنعت حمل ونقل کشور» که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: با وجود ظرفیت های گسترده جغرافیایی و زیرساختی، ایران هنوز جایگاه مطلوبی در رتبه بندی جهانی لجستیک ندارد و یکی از مهم ترین دلایل آن، نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه است.

وی اظهار کرد: تاکنون چشم انداز مشخص و جامعی برای صنعت لجستیک کشور تدوین نشده و تصمیم گیری ها همچنان بر پایه تفکرات سنتی و چند دهه گذشته انجام می شود.

دبیرکل انجمن شرکت های حمل ونقل بزرگ مقیاس هوشمند کشور با اشاره به موقعیت راهبردی ایران، افزود: کشور به دلیل هم مرزی زمینی و دریایی با ۱۵ کشور و قرار گرفتن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم ترین مسیرهای ترانزیتی جهان را دارد.

اسراری ادامه داد: توسعه پایدار لجستیک بدون نقش آفرینی جدی بخش خصوصی امکان پذیر نیست و متاسفانه بخش خصوصی فعال در این حوزه تاکنون آن گونه که باید در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها مشارکت داده نشده است.

وی با اشاره به نقش شرکت های بزرگ مقیاس در افزایش تاب آوری حمل ونقل کشور، یادآور شد: توسعه حمل ونقل مبتنی بر شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند می تواند مدیریت بحران در شرایط حساس را تسهیل کند، در حالی که بخش زیادی از شبکه حمل ونقل کشور همچنان راننده محور است.

این فعال حوزه حمل ونقل بیان کرد: یکی از ویژگی های شرکت های بزرگ مقیاس، مالکیت ناوگان حمل ونقل است که این موضوع تاب آوری آن ها را در شرایط بحرانی افزایش می دهد و به اعتقاد انجمن، حداقل مالکیت ناوگان باید از ۵۰ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد.

اسراری با اشاره به عملکرد این شرکت ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور، گفت: در جریان جنگ های اخیر، توزیع کالاهایی مانند آرد، سوخت و انتقال کالا از بنادر جنوبی کشور بدون وقفه انجام شد که نشان دهنده ظرفیت بالای شرکت های بزرگ مقیاس در مدیریت بحران است.

وی تاکید کرد: صنعت لجستیک کشور نیازمند بازطراحی، مدیریت یکپارچه و حمایت جدی از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند برای توسعه ناوگان حمل ونقل است.