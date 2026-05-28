سناریویی تلخ در اشنویه؛ قتل، سوزاندن و سرقت

به گزارش کردپرس، عبدالاسلام مام عزیزی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خبری در خصوص خودسوزی یک زن میانسالی در این شهر در دستور کار نیروی انتظامی اشنویه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پلیس آگاهی نیروی انتظامی این شهرستان با مهارت خاص، صحنه را بررسی و با توجه شواهد موجود و حالت و بقایای جنازه متوفی، فوت را قبل از سوختن جنازه تایید کردند.

فرماندار اشنویه گفت: در بررسی‌های بیشتر ماموران پلیس آگاهی، موفق به دستگیری یک زن و مرد شدند که پس از بازجویی به قتل این زن میانسال، سوزاندن جسد و سرقت طلا و جواهرات وی اعتراف کردند.

وی اظهار کرد: متهمان پس از تکمیل پروند برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.