افزایش ظرفیت ترانزیت و حمایت از صادرات در مرز باشماق دنبال می شود

به گزارش کرد پرس، مهدی حسن عباسی در بازدید از مرز باشماق مریوان، بر ضرورت دسته بندی و پیگیری تصمیمات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تاکید کرد و گفت: مرز باشماق یکی از مهم ترین مرزهای رسمی کشور در حوزه صادرات، ترانزیت کالا و تردد مسافری است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری با اقلیم کردستان عراق دارد.

وی اظهار کرد: تلاش می شود با تکمیل زیرساخت ها و استقرار تجهیزات جدید، روند خدمات رسانی و مبادلات تجاری در این مرز تسریع شود.

مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با اشاره به برخی مشکلات موجود در مرزها، افزود: بخشی از مسائل مرزی ماهیت ملی دارد و با پیگیری های انجام شده، دستگاه جدید X-Ray به زودی در مرز باشماق نصب خواهد شد.

حسن عباسی ادامه داد: باید از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی مرز باشماق در راستای منافع کشور به بهترین شکل استفاده شود.

فرماندار مریوان نیز در این بازدید با اشاره به روند اجرای پروژه های عمرانی در مرز باشماق، یادئآور شد: با وجود چالش های زیرساختی، اقدامات عمرانی و دیوارکشی در مرز به خوبی در حال انجام است.

نژاد جهانی بیان کرد: در ایام جنگ رمضان نیز مرز باشماق تعطیل نشد و تنها متناسب با شرایط، محدودیت هایی اعمال شد.

وی مقابله با قاچاق را از برنامه های جدی مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: با استقرار دستگاه X-Ray و اجرای طرح جامع مرزی، بسیاری از مشکلات موجود به صورت ریشه ای مدیریت خواهد شد.

فرماندار مریوان همچنین از عمل نکردن شرکت انبارهای عمومی به تعهدات خود در مرز باشماق انتقاد کرد و افزود: بخش خصوصی توانمند و آماده سرمایه گذاری در مرز وجود دارد و نباید به دلیل تخلفات معدودی افراد، نگاه کلی به ظرفیت های مرز تغییر کند.