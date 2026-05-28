دخانیات قاچاق ۴۴۰ میلیارد ریالی در قروه کشف شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری به خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس آگاهی قروه با همکاری پلیس شهرستان بیجار و در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، یک دستگاه کامیون ترانزیتی حامل کالای قاچاق را در محور قروه ـ همدان شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن سه میلیون و ۶۹۰ هزار نخ انواع سیگار و سه هزار و ۳۶۰ بسته توتون قلیان قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ مظفری تاکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و فعالیت های اقتصادی غیرقانونی که به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.