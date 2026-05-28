«علیرضا شهسواری»، سرپرست اداره کل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید شد

به گزارش کرد پرس، در حکم صادر شده از سوی سیداحمد موسوی خطاب به علیرضا شهسواری آمده است: «بنا بر پیشنهاد معاون حقوقی و امور مجلس و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند وی، نامبرده به عنوان سرپرست اداره کل امور مجلس و لوایح منصوب می شود.

در ادامه این حکم، بر بهره گیری از توان کارشناسی، تکیه بر دانش و تجربه و اجرای برنامه ها و اهداف مورد نظر در چارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در این حکم، ابراز امیدواری کرده است که شهسواری با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولیعصر(عج)، در انجام مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشد».