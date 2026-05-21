۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۱

آرین سلیمی قهرمان آسیا شد

سرویس کرمانشاه _ آرین سلیمی، تکواندوکار کرمانشاهی با شکست رقبا، به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد و در مسابقه نهایی با پیروزی بر حریف، قهرمان آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان در حال برگزاری است.

آرین سلیمی ورزشکار کُرد صبح امروز در وزن ۸۷+ کیلوگرم با شکست همه رقبای خود به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد و در فینال نیز با غلبه بر رقیب، قهرمان شد.

سلیمی در مرحله نیمه‌نهایی قهرمان جهان از کره‌جنوبی را دو بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.

ملی پوش وزن ۸۷+ کیلوگرم تکواندو کشورمان در دیدار فینال موفق شد با نتیجه دو بر یک مرات ماولونوف از ازبکستان را شکست دهد و قهرمان آسیا شود.

سلیمی در دو مبارزه نخست خود حریفانی از قرقیزستان (عبدالرخمانوف) و مالزی (محمود لقمان) را شکست داده بود.

