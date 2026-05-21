آرین سلیمی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان در حال برگزاری است.

آرین سلیمی ورزشکار کُرد صبح امروز در وزن ۸۷+ کیلوگرم با شکست همه رقبای خود به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد و در فینال نیز با غلبه بر رقیب، قهرمان شد.

سلیمی در مرحله نیمه‌نهایی قهرمان جهان از کره‌جنوبی را دو بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.

ملی پوش وزن ۸۷+ کیلوگرم تکواندو کشورمان در دیدار فینال موفق شد با نتیجه دو بر یک مرات ماولونوف از ازبکستان را شکست دهد و قهرمان آسیا شود.

سلیمی در دو مبارزه نخست خود حریفانی از قرقیزستان (عبدالرخمانوف) و مالزی (محمود لقمان) را شکست داده بود.