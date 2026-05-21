حضور ١٣ ناشر آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی بیان کرد: اسین، دونالاو، آفرینیش ادب، خسروانی مجد، دانشگاه ارومیه، درنالار، رجال، روباه، زانکو، سایین قالا، سرزمین حماسه، طاها نگار، کتاب خوبان و مانگ از جمله ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی گفت: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ایران»، از ۲۶ اردیبهشت آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد ادامه دارد.



نوروزی با اشاره به اهمیت توجه سنین مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی تاکید کرد: لازم است مدارس بیش از پیش به ترویج فرهنگ مطالعه توجه کنند، چرا که جامعه‌ای که به کتاب بها دهد، در همه زمینه‌ها پیشرفت خواهد کرد.

گفتنی است؛ نمایشگاه امسال در بستر آنلاین برگزار می‌شود و کاربران می‌توانند از طریق سامانه مجازی نمایشگاه کتاب به آدرس www.book.icfi.ir کتاب‌های موردنظر خود را جست‌وجو و خریداری کنند.