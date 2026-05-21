مهلت جشنواره ملی اتودهای نمایشی بوکان تمدید شد

به گزارش کردپرس، کاوه محمدزاده افزود: چهارمین دوره جشنواره ملی اتودهای نمایشی که برای دومین سال پیاپی به میزبانی شهرستان بوکان برگزار می‌شود، با هدف ایجاد بستری خلاقانه و آموزشی در حوزه خلق سوژه، ایده‌پردازی و بازیگری تئاتر برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این جشنواره تلاش دارد زمینه رشد و شکوفایی بازیگران، تولید ایده‌های نو در قالب نمایش‌های کوتاه و اتودهای تک‌نفره، و همچنین کشف استعدادهای تازه در عرصه بازیگری و ایده‌پردازی را فراهم کند.

دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران درباره محورهای جشنواره اظهار کرد: موضوعاتی همچون همدلی و وفاق ملی، دفاع مقدس ۱۲ و ۴۰ روزه، نشاط اجتماعی، تحکیم خانواده و جوانی جمعیت، عفاف و حجاب، فرهنگ‌سازی برای جوانان، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم محلی، و نیز معرفی مفاخر و وقایع مهم محلی، منطقه‌ای و ملی در اولویت آثار ارسالی قرار دارند.

وی ادامه داد: بخش‌های جشنواره شامل مونولوگ‌های ماندگار و گفتارهای تک‌نفره از نمایشنامه‌های چاپ‌شده نمایشنامه‌نویسان ایرانی با ذکر نام اثر و نویسنده، همچنین ایده‌ها و گفتارهای دراماتیک در قالب اتودهای نمایشی با رویکردی خلاقانه به مسائل روز جامعه است.

محمدزاده با اشاره به اینکه اتودهای نمایشی به زبان فارسی و به‌صورت رقابتی برگزار می‌شود، گفت: مدت اجرای آثار در بخش اتودهای نمایشی حداقل هفت و حداکثر ۱۰ دقیقه خواهد بود. همچنین زمان اجرا در بخش تئاترهای کوتاه طنز بین ۱۲ تا ۱۷ دقیقه تعیین شده است.

وی درباره شرایط حضور در جشنواره نیز توضیح داد: برخلاف دوره گذشته، در بخش اتودهای نمایشی تنها آثار تک‌بازیگر و در بخش تئاترهای طنز کوتاه آثار حداکثر سه‌بازیگر پذیرفته می‌شوند. همچنین به تمامی راه‌یافتگان گواهی حضور اعطا خواهد شد و اسکان و پذیرایی هنرمندان بر عهده جشنواره است.

دبیر جشنواره افزود: در بخش اتودهای نمایشی به نفرات اول تا سوم و در بخش تئاترهای کوتاه طنز به برگزیدگان بخش‌های ایده، بازیگری زن و مرد و استفاده صحیح از امکانات فنی، به تشخیص هیأت داوران، جوایز نقدی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و لوح تقدیر اهدا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان تا پایان خردادماه فرصت دارند آثار خود را همراه با مشخصات کامل شامل نام بازیگر، ایده‌پرداز، موضوع و خلاصه اثر، در قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره واقع در بوکان، خیابان شهید فهمیده، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند یا از طریق شبکه‌های مجازی به شماره ۰۹۱۲۰۲۶۲۱۰۲ ارسال کنند.

محمدزاده همچنین گفت: زمان برگزاری بخش پایانی جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد و هنرمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۴۴-۴۶۲۶۰۹۹۱ و ۰۹۱۲۰۲۶۲۱۰۲ تماس بگیرند.

سومین دوره جشنواره سراسری اتودهای نمایشی ایران به دبیری کاوه محمدزاده، با حضور ۳۱ اثر از ۲۴ استان کشور، روزهای ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ در آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان برگزار شده بود