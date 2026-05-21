افزایش بی سابقه قیمت مرغ در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ قیمت هر کیلو گوشت مرغ در فروشگاه های عرضه کننده گوشت در کرمانشاه به ۴۷۰ هزار تومان رسید.
این بالاترین قیمت گوشت مرغ در بازار است و یک رکوردشکنی بسیار نگران کننده محسوب می شود.
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه چند روز قبل عنوان کرد: فروش مرغ کشتار روز بالاتر از نرخ ۳۷۰ هزار تومان تخلف است.
وی همچنین وعده داد: با گرانفروشان برخورد قاطع خواهد شد.
این افزایش قیمت سرسام آور موجب حذف گوشت مرغ از سفره بسیاری از خانواده ها می شود.
نظر شما