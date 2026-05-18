به گزارش کرد پرس، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه شامگاه دوشنبه پس از پایان جلسه کابینه خطاب به خبرنگاران گفت: «پسلرزههای بحرانی که با حملات به ایران آغاز شد، در بسیاری از مناطق ادامه دارد. ما با یک عدم قطعیت چندوجهی روبرو هستیم، قیمت سوخت هنوز ناپایدار است، تورم در بسیاری از کشورهای جهان افزایش یافته، اختلالات زنجیره تامین هنوز ترمیم نیافته و انسداد تنگه هرمز هنوز برطرف نشده است.»
طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»، رئیسجمهور ترکیه در ادامه با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن تاکید کرد: «میزان کامل خسارات ناشی از این موج شوک که مانند سونامی جهان را درنوردیده، هنوز بهطور کامل مشخص نیست. این یک واقعیت است که هر جنگی اقتصاد خود را ایجاد میکند؛ یعنی هر جنگی برندگان و بازندگانی دارد. اما با جنگ علیه ایران، این وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته و از نظر رونق اقتصادی جهانی به ابعاد مخربی رسیده است.»
اردوغان در ادامه افزود: «در بسیاری از نقاط جهان، بحرانهای حلنشده و درگیریهای بیپایان نه تنها ناشی از نگرشهای سرسختانه طرفهای درگیر، بلکه ناشی از نقش، نفوذ و تلاشهای خرابکارانه قابل توجه انگلهایی است که از بحران سود میبرند. مانند هر کشوری که در اقتصاد جهانی ادغام شده، ما به نوعی تحت تاثیر هر رویدادی، چه مثبت و چه منفی، که در خارج از کشور اتفاق میافتد، قرار میگیریم.»
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالیکه گفتوگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمینهای اشغالی انجام داد.
رئیسجمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با «ذهنیت فاشیستی» اداره میشود، از جامعه بینالمللی خواست تا علیه اقدامات غیرقانونی این رژیم اقدام کند.
رجب طیب اردوغان تاکید کرد: «امروز، ما بار دیگر شاهد بودیم که چگونه اسرائیل با ذهنیت فاشیستی اداره میشود. نیروهای اسرائیلی به ناوگان جهانی صمود که حامل کمکهای بشردوستانه به غزه بود، حمله کردند و این کار را در آبهای بینالمللی انجام دادند.»
وی افزود: «من این عمل دزدی دریایی و راهزنی علیه مسافران این ناوگان، متشکل از شهروندان چهل کشور مختلف را به شدت محکوم و امروز، بار دیگر تاکید میکنم که ترکیه در کنار مردم غزه و کسانی که دست یاری به سوی غزه دراز میکنند، ایستاده است.»
اردوغان خاطر نشان کرد: «ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که سرانجام علیه اقدامات غیرقانونی اسرائیل که قوانین و هنجارهای بینالمللی را نادیده میگیرد، اقدام کند.»
«ناوگان صمود جهانی» نیز امروز طی اطلاعیهای فوری اعلام کرد که کشتیهایش مورد حمله مستقیم نیروهای صهیونیستی قرار گرفتهاند. این ناوگان تایید کرد که پس از حمله نیروهای رژیم اشغالگر به کشتی «مانکی» (Manki)، ارتباط با آن کاملا قطع شده است.
این ناوگان، پنجشنبه گذشته با مشارکت ۵۴ کشتی از شهر مارماریس ترکیه، مشرف به دریای مدیترانه، به راه افتاد. هدف این تلاش جدید، شکستن محاصره رژیم صهیونیستی بر غزه است
