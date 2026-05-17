۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان:

هم افزایی رسانه ها و میراث فرهنگی، گردشگری استان را رونق می دهد

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: هم افزایی میان رسانه ها و مجموعه میراث فرهنگی، گامی مهم و اثرگذار در معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان است و تقویت این تعامل می تواند زمینه رونق گردشگری، جذب سرمایه گذار و توسعه اشتغال را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات کردستان، گفت: رسانه ها همواره همراه و حامی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده اند و بخش زیادی از ظرفیت ها، رویدادها و توانمندی های کردستان با تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه ای به جامعه معرفی شده است.

وی افزود: رسانه ها می توانند با امیدآفرینی، معرفی جاذبه ها و انعکاس ظرفیت های فرهنگی و تاریخی، نقش موثری در رونق گردشگری و جذب سرمایه گذار ایفا کنند و این هم افزایی باید بیش از گذشته تقویت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به برنامه های این اداره کل در حوزه موزه ها، گفت: سیاست گذاری ما این است که حداقل در هر شهر استان یک موزه ایجاد شود، چرا که موزه ها بیانگر هویت، تاریخ و شخصیت فرهنگی هر منطقه هستند.

وی اظهار کرد: ایجاد موزه رستوران غرب کشور در سنندج، موزه سنگ، موزه نخستین ساختمان بانکی استان، موزه سکه، موزه نظام گروسی بیجار، موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان، موزه مشاهیر کرد و موزه هنرهای سنتی از جمله پروژه ها و برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

طالب نیا با اشاره به افتتاح کاخ موزه خسروآباد سنندج در هفته میراث فرهنگی، افزود: این مجموعه تاریخی یکی از مهم ترین ظرفیت های فرهنگی و گردشگری استان محسوب می شود و نقش مهمی در معرفی تاریخ، تمدن و هویت کردستان دارد.

وی در ادامه به موضوع واگذاری بناهای تاریخی اشاره کرد و گفت: واگذاری بناهای تاریخی بر اساس ضوابط، قوانین و اصول تخصصی انجام می شود و در این فرآیند، حفظ اصالت آثار تاریخی در اولویت قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین از پیگیری پرونده ثبت جهانی غار کرفتو خبر داد و اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر تاریخی می تواند جایگاه فرهنگی و گردشگری کردستان را در سطح ملی و بین المللی ارتقا دهد.

وی با اشاره به برنامه های حمایتی حوزه صنایع دستی، افزود: آموزش، پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالان صنایع دستی از اولویت های این اداره کل است و تلاش می کنیم بخشی از مشکلات صنعتگران این حوزه کاهش یابد.

طالب نیا ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، با همکاری شهرداری ها در شهرهای مختلف استان بازارچه ها و نمایشگاه های دائمی صنایع دستی ایجاد خواهد شد تا علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه اشتغال زایی و معرفی هنرهای بومی نیز فراهم شود.

وی افزود: نمایشگاه های صنایع دستی در پارک معلم و پارک نیشتمان سنندج نیز طبق برنامه ریزی انجام شده به سرمایه گذار واگذار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین به اختصاص تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ با همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت برای فعالان گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و گفت: این تسهیلات می تواند بخشی از نیازهای فعالان این حوزه را تامین کند.

وی با اشاره به نقش بوم گردی های استان در دوران جنگ آمریکایی – صهیونیستی، افزود: مجموعه های بوم گردی استان در آن مقطع نقش پدافند غیرعامل را ایفا کردند و نشان دادند این ظرفیت ها در شرایط مختلف می توانند موثر و کارآمد باشند.

طالب نیا با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان، گفت: بخش خصوصی در کنار سیاست گذاری مناسب دولت می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری کردستان داشته باشد.

وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا با ایجاد تنوع در خدمات و زیرساخت های گردشگری، اقشار مختلف با سلایق و توان مالی متفاوت بتوانند از ظرفیت های گردشگری استان استفاده کنند و این موضوع به توسعه سرمایه گذاری و اشتغال زایی کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بر ضرورت تداوم تعامل و همراهی با جامعه رسانه ای استان تاکید کرد و گفت: نقدهای سازنده، پیشنهادها و دیدگاه های اصحاب رسانه می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه ها و بهبود عملکرد حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان داشته باشد.

هفته میراث فرهنگی از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد نامگذاری شده است.

