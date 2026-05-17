بیماری های غیرواگیر عامل بیش از ۷۰ درصد مرگ ومیرها در کردستان هستند

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سلامت، گفت: در سال های اخیر الگوی بیماری ها از بیماری های واگیر به سمت بیماری های غیرواگیر تغییر کرده و امروز مهم ترین عامل مرگ ومیر در جامعه، بیماری های مزمن و مرتبط با سبک زندگی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال استان مبتلا به فشار خون بالا هستند و حدود ۱۲ درصد این گروه سنی نیز با بیماری دیابت زندگی می کنند که این آمارها زنگ خطری جدی برای نظام سلامت و جامعه محسوب می شود.

رحمانی با اشاره به نقش کم تحرکی و تغذیه ناسالم در افزایش بیماری ها، ادامه داد: نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت استان اضافه وزن یا چاقی دارند و میزان مصرف نمک نیز بیش از ۲ برابر استاندارد توصیه شده جهانی است.

وی اظهار کرد: فعالیت فیزیکی منظم، کاهش مصرف کربوهیدرات و نمک، اصلاح الگوی تغذیه و توجه به سلامت روان از مهم ترین مولفه های پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است.

توسعه خدمات بهداشتی در سراسر کردستان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه خدمات بهداشتی در استان به صورت گسترده و رایگان ارائه می شود، گفتیادآور شد اکنون بیش از ۱۵۲ مرکز خدمات جامع سلامت و ۶۳۴ خانه بهداشت روستایی در قالب ۱۰ شهرستان، خدمات بهداشتی را به جمعیت استان ارائه می کنند.

وی بیان کرد: حتی در دوران بحران و شرایط جنگی اخیر نیز هیچ کمبود واکسنی در استان وجود نداشت و پوشش واکسیناسیون کودکان بدون کاهش ادامه یافت.

رحمانی گفت: در دوره جابه جایی جمعیت به سمت روستاها نیز خدمات بهداشتی افزایش یافت و مراقبت های مادران باردار، کودکان و واکسیناسیون به شکل کامل انجام شد.

وی همچنین از انجام بیش از ۱۰ هزار مورد بازرسی مواد غذایی و معدوم سازی بیش از هشت تن مواد غذایی غیربهداشتی در بازه زمانی اخیر خبر داد.

کردستان در شاخص های سلامت وضعیت مطلوبی دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به بهبود شاخص های سلامت در کشور و استان، اظهار کرد: میزان مرگ ومیر مادران باردار در ایران از حدود ۴۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در دهه های گذشته، اکنون به حدود ۱۸ مورد رسیده است.

وی افزود: این شاخص در استان کردستان وضعیت بهتری دارد و میزان مرگ مادران باردار در استان حدود ۱۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است که نتیجه تلاش کارکنان حوزه بهداشت در مناطق شهری و روستایی است.

رحمانی با اشاره به روند سالمندی جمعیت، ادامه داد: در گذشته حدود سه تا چهار درصد جمعیت استان سالمند بودند اما اکنون این رقم به حدود ۱۲ درصد رسیده و با کاهش نرخ تولد، احتمال افزایش آن تا ۲۰ درصد در سال های آینده وجود دارد.

وی یادآور شد: این شرایط نیازمند مناسب سازی فضاهای شهری، توسعه خدمات ویژه سالمندان و تقویت زیرساخت های سلامت برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالمند است.

سالانه صدها نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، حوادث ترافیکی را یکی از مهم ترین عوامل مرگ ومیر در استان دانست و بیان کرد: سالانه صدها نفر در استان بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند که بخش عمده ای از آنان در سنین جوانی و میانسالی قرار دارند.

وی گفت: مرگ افراد در سنین مولد، علاوه بر خسارت انسانی، آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی برای خانواده ها ایجاد می کند.

رحمانی با مقایسه وضعیت تصادفات ایران و ترکیه، اظهار کرد: با وجود شباهت جمعیتی و تعداد خودروها، میزان تلفات جاده ای در ایران بسیار بیشتر است و این موضوع ضرورت فرهنگ سازی و آموزش صحیح رانندگی را دوچندان می کند.

وی از رسانه ها خواست در زمینه فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات و افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری های غیرواگیر همکاری بیشتری با حوزه سلامت داشته باشند.

اجرای پزشک خانواده شهری در دستور کار قرار دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: یکی از چالش های حوزه سلامت در شهرها، مراجعه مستقیم مردم به بیمارستان ها و کم توجهی به ظرفیت مراکز خدمات جامع سلامت است.

وی ادامه داد: بسیاری از خدمات از جمله مشاوره روانشناسی، مراقبت بیماران دیابتی و فشار خون، خدمات غربالگری و آموزش سلامت در مراکز بهداشتی با کمترین هزینه و در بسیاری موارد به صورت رایگان ارائه می شود.

رحمانی با اشاره به برنامه اجرای پزشک خانواده شهری، یادآور شد: در صورت فراهم شدن شرایط، اجرای این طرح از شهریور امسال به صورت پایلوت در یکی از شهرستان های استان آغاز خواهد شد تا نظام ارجاع و مراجعه مردم ساماندهی شود.

وی بیان کرد: در نظام پزشک خانواده، نخستین محل مراجعه مردم مراکز بهداشتی خواهد بود و در صورت نیاز، بیماران به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارجاع داده می شوند که این روند می تواند موجب کاهش ازدحام بیمارستان ها و افزایش کیفیت خدمات درمانی شود.

خیران برای توسعه زیرساخت های بهداشت کمک کنند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به کمبود فضاهای بهداشتی در مناطق حاشیه ای شهر سنندج و برخی شهرستان ها، گفت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان نزدیک به ۸۰۰ واحد ساختمانی در حوزه بهداشت دارد اما اعتبارات موجود پاسخگوی نیازهای توسعه و نگهداری نیست.

وی از خیران خواست در ساخت مراکز خدمات جامع سلامت و تامین زیرساخت های بهداشتی مشارکت کنند و افزود: سرمایه گذاری در حوزه بهداشت، از هزینه های سنگین درمان در آینده جلوگیری می کند.

رحمانی اظهار کرد: مناطق حاشیه ای شهر سنندج از جمله نایسر و بهاران نیاز جدی به توسعه مراکز بهداشتی دارند و رسانه ها می توانند نقش مهمی در جذب خیران سلامت ایفا کنند.