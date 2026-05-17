٦ پروژه سلامت محور در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش کردپرس، همزمان با هفته سلامت و در آیین افتتاح سراسری که بهصورت وبیناری با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، ۶ پروژه بهداشتی و درمانی در سطح شهرستانهای استان با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.
این طرحها شامل احداث ستاد و مرکز بهداشت، مرکز آموزش بهروزی، مراکز جامع سلامت، پایگاه اورژانس جاده ای و بهسازی و تجهیز اتاق های عمل بیمارستانی است که با اعتباری بالغ بر ۱۲۸۰ میلیارد ریال و در زیربنایی به وسعت ۴۵۱۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.
با افتتاح و بهره بردری از این طرحهای سلامت محور، شاخصهای سلامت ارتقا و ارائه خدمات بهینه به شهروندان وارد چرخه خدمترسانی شد.
در این مراسم همچنین بر تداوم نهضت تکمیل زیرساختهای رفاهی و درمانی در مناطق محروم و نقش کلیدی این پروژهها در بهبود عدالت در سلامت تأکید شد.
نظر شما