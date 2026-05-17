۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹

روابط عمومی‌ها و تلاش بی وقفه برای امیدآفرینی/ کیوان دارابخانی 

سرویس کرمانشاه _ کیوان دارابخانی، صاحبنظر و پژوهشگر حقوق عمومی به مناسبت روز ملی روابط عمومی و ارتباطات مطلبی را به نگارش درآورده است که در ادامه می خوانید:

خبرگزاری کردپرس _ روز ملی روابط عمومی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های حرفه‌ای و اثرگذار فعالان حوزه ارتباطات است؛ کسانی که اگرچه کمتر در متن دیده می‌شوند، اما نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری جریان اطلاع‌رسانی، تعامل سازمان‌ها با جامعه و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کنند.

روابط عمومی‌ها در ادارات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها، پیونددهندگان میان مردم و مجموعه‌های مدیریتی هستند؛ حلقه‌ای مؤثر که با تلاش‌های مستمر، نگاه مسئولانه و فعالیت‌های گاه بی‌وقفه، زمینه انتقال شفاف اطلاعات، انعکاس مطالبات جامعه و معرفی دستاوردها و خدمات سازمان‌ها را فراهم می‌کنند.

بسیاری از رویدادها، اخبار امیدبخش، گزارش‌های عملکرد و روایت‌های پیشرفت که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها برنامه‌ریزی، پیگیری و تلاش کارشناسان روابط عمومی است؛ تلاش‌هایی که اغلب در پشت صحنه شکل می‌گیرد اما تأثیری مستقیم در تقویت ارتباط میان سازمان‌ها و افکار عمومی دارد.

روابط عمومی‌ها با مدیریت جریان اطلاع‌رسانی، تولید محتوا، تعامل با رسانه‌ها و پاسخگویی به مخاطبان، نقشی مهم در افزایش شفافیت، اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند و به‌عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت نوین، جایگاهی راهبردی در پیشبرد اهداف سازمانی دارند.

بر همین اساس، روز ملی روابط عمومی فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند تمامی فعالان این عرصه؛ کسانی که با تعهد حرفه‌ای، نگاه مسئولانه و روحیه ارتباط‌محور، در مسیر ارتقای ارتباطات سازمانی و اجتماعی گام برمی‌دارند.

امید است با تقویت جایگاه حرفه‌ای روابط عمومی‌ها و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی این حوزه، شاهد ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، توسعه ارتباطات مؤثر و افزایش همدلی میان سازمان‌ها و جامعه در مسیر پیشرفت استان کرمانشاه باشیم.

روز ملی روابط عمومی بر تمامی فعالان این عرصه در استان کرمانشاه گرامی باد.

