احزاب در توسعه نقش قابل توجهی دارند

به گزارش خبرنگار کردپرس، مرتضی جوانمردی در دیدار با اعضای حزب اتحاد ملت در شهرستان قروه، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تمامی سلیقهها و جریانهای فکری در مسیر توسعه شهرستان تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند احزاب در نظام مردمسالاری، اظهار داشت: احزاب و تشکلهای سیاسی میتوانند با ارائه دیدگاههای کارشناسی و پیشنهادهای سازنده، در ارتقای شاخصهای توسعهای شهرستان نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
به گفته جوانمردی هماندیشی و همفکری تمامی سلیقهها و افکار، زمینهساز اتخاذ تصمیمات دقیقتر و کارآمدتر خواهد بود و مدیریت شهرستان از ظرفیت همه جریانهای دلسوز و قانونمدار در مسیر پیشبرد اهداف توسعهای استقبال میکند.
او با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مجموعه مدیریت شهرستان و احزاب، یادآور شد: توسعه پایدار در گرو مشارکت جمعی، تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی است.
در این دیدار، اعضای حزب اتحاد ملت ضمن ارائه گزارشی از رویکردها و برنامههای این حزب، به بیان مشکلات، کمبودها و مطالبات موجود در شهرستان پرداختند و از لزوم برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیتهای مردمی و نخبگانی برای رفع چالشها گفتند.
