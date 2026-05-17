۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

فرماندار شهرستان قروه:

احزاب در توسعه نقش قابل توجهی دارند

سرویس کردستان_ فرماندار شهرستان قروه با تأکید بر نقش احزاب در توسعه، هم‌اندیشی با تمامی سلیقه‌ها را لازمه پیشبرد اهداف توسعه‌ای دانست.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مرتضی جوانمردی در دیدار با اعضای حزب اتحاد ملت در شهرستان قروه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی سلیقه‌ها و جریان‌های فکری در مسیر توسعه شهرستان تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند احزاب در نظام مردم‌سالاری، اظهار داشت: احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادهای سازنده، در ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
به گفته جوانمردی هم‌اندیشی و هم‌فکری تمامی سلیقه‌ها و افکار، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و کارآمدتر خواهد بود و مدیریت شهرستان از ظرفیت همه جریان‌های دلسوز و قانون‌مدار در مسیر پیشبرد اهداف توسعه‌ای استقبال می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مجموعه مدیریت شهرستان و احزاب، یادآور شد: توسعه پایدار در گرو مشارکت جمعی، تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی است.
در این دیدار، اعضای حزب اتحاد ملت ضمن ارائه گزارشی از رویکردها و برنامه‌های این حزب، به بیان مشکلات، کمبودها و مطالبات موجود در شهرستان پرداختند و از لزوم برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی برای رفع چالش‌ها گفتند.
