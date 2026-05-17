احزاب در توسعه نقش قابل توجهی دارند

به گزارش خبرنگار کردپرس، مرتضی جوانمردی در دیدار با اعضای حزب اتحاد ملت در شهرستان قروه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی سلیقه‌ها و جریان‌های فکری در مسیر توسعه شهرستان تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند احزاب در نظام مردم‌سالاری، اظهار داشت: احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادهای سازنده، در ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

به گفته جوانمردی هم‌اندیشی و هم‌فکری تمامی سلیقه‌ها و افکار، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و کارآمدتر خواهد بود و مدیریت شهرستان از ظرفیت همه جریان‌های دلسوز و قانون‌مدار در مسیر پیشبرد اهداف توسعه‌ای استقبال می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مجموعه مدیریت شهرستان و احزاب، یادآور شد: توسعه پایدار در گرو مشارکت جمعی، تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی است.