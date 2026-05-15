۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹

نماینده سابق پارلمان عراق: اولین رای پارلمانیِ وزیر جدید دارایی، علیه کُردها بود

به گزارش کردپرس، در حالی که فالح ساری، نماینده جریان حکمت، به عنوان وزیر جدید دارایی عراق معرفی شده، سوران عمر، نماینده پیشین پارلمان عراق، با انتقاد از این انتخاب اعلام کرد که او در دوره پنجم پارلمان عراق، در تمامی پرونده‌های مرتبط با اقلیم کردستان موضعی مخالف داشته است.

سوران عمر در یادداشتی نوشت که فالح ساری، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق، در نشست‌ها و مباحث مربوط به اقلیم کردستان ـ به ویژه پرونده حلبچه ـ همواره علیه خواسته‌ها و حقوق اقلیم موضع‌گیری کرده است.

او افزود که رسیدن چنین شخصیتی به وزارت دارایی، «نشانه‌ای بسیار منفی» برای مسئله پرداخت حقوق و معیشت شهروندان اقلیم کردستان به شمار می‌رود.

این نماینده پیشین پارلمان عراق در عین حال تأکید کرد تنها نکته مثبت این انتخاب، وابستگی فالح ساری به جریان حکمت به رهبری عمار حکیم است.

