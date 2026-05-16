بحران خاموش زیر پای کرمانشاه

خبرگزاری کردپرس _ منابع آبی کرمانشاه در سالهای اخیر زیر فشار همزمان تغییرات اقلیمی، برداشتهای غیرمجاز و توسعه کشتهای خارج از الگوی مصرف قرار گرفته است؛ فشاری که آثار آن بهتدریج در کاهش آب رودخانهها، افت سطح سفرههای زیرزمینی و تهدید زیستبومهای طبیعی استان نمایان شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با هشدار نسبت به این روند تأکید میکند که تداوم برداشتهای بیرویه میتواند آینده آبی استان را با چالشهای جدی مواجه کند.
آنچه نگرانیها را بیشتر میکند، این واقعیت است که حتی بارندگیهای مقطعی نیز الزاماً به معنای جبران کمبود منابع آب نیست. آبخوانهایی که طی سالها با اضافهبرداشت تضعیف شدهاند، بهسادگی احیا نمیشوند و بازگشت آنها به شرایط پایدار نیازمند مدیریت دقیق، کنترل برداشتها و اصلاح الگوی مصرف است.
کاهش جریان برخی رودخانهها و آسیبپذیری تالابها و سرابهای استان، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است؛ پیامدهایی که علاوه بر محیط زیست، مستقیم بر کشاورزی، معیشت و امنیت غذایی نیز تأثیر میگذارند. از همین رو کارشناسان تأکید دارند که توسعه فعالیتهای آببر بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع آبی، میتواند فشار بر این منابع محدود را تشدید کند.
با این حال اقدامات مدیریتی از جمله انسداد چاههای غیرمجاز و اجرای برنامههای احیای منابع آب نشان میدهد که هنوز امکان کنترل روند فرسایش منابع آبی وجود دارد؛ مشروط بر آنکه مدیریت مصرف، اصلاح الگوی کشت و مشارکت اجتماعی در حفاظت از منابع آب به یک اولویت جدی در سطح استان تبدیل شود.
منبع: روابط عمومی آب منطقه ای کرمانشاه
