به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جریان بازدید از منطقه گردشگری چالابه، اظهار کرد: منطقه‌ای که اکنون در آن حضور داریم از نظر شرایط آب‌وهوایی، مسیرهای مناسب پیاده‌روی و نزدیکی به شهر کم‌نظیر است.

استاندار کرمانشاه افزود: در بسیاری از نقاط کشور برای رسیدن به چنین مناطقی باید دو یا سه ساعت مسیر طی کرد اما در کرمانشاه تنها با فاصله ۲۰ دقیقه از شهر به یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی استان و حتی کشور می‌رسیم.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه چالابه گفت: این منطقه یکی از مناطق خوب، بکر، زیبا، باصفا و طبیعی استان کرمانشاه و حتی کشور است و همین مسئله یک موقعیت ویژه برای آن ایجاد کرده است.

وی افزود:‌ این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش معرفی شود و شرایطی فراهم کنیم تا همشهریان و هم‌استانی‌ها بتوانند به راحتی از این نعمت خدادادی استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: توسعه ورزش‌های همگانی از جمله کوهنوردی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در منطقه چالابه از موضوعاتی است که برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه ماست که بسترهای لازم برای گسترش این فعالیت‌ها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به مطالبات ورزشکاران و گردشگران حاضر در منطقه چالابه گفت: حضور مسئولان در کنار مردم، کوهنوردان، کسانی که پیاده‌روی می‌کنند یا دوچرخه‌سواری انجام می‌دهند ارزشمند است زیرا مردم احساس می‌کنند مسئولان در کنارشان هستند و به این موضوع اهمیت می‌دهند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ورزش‌های مفرح و همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، بیان کرد: هرچه بتوانیم باید این ورزش‌ها را گسترش دهیم و کمک کنیم مردم راحت‌تر و روان‌تر از ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی استان استفاده کنند.

دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم معرفی بیشتر این منطقه و فراهم کردن زمینه استفاده بهتر همشهریان و هم‌استانی‌ها از آن، گفت: باید این ظرفیت طبیعی ارزشمند را بیش از پیش معرفی کنیم و شرایط بهره‌برداری مناسب مردم از آن را فراهم سازیم.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم در مسیر بازدید، گفت: نخستین و مهم‌ترین نکته این است که طبیعت این منطقه نباید دستخوش تغییرات گسترده شود. این موضوع باید یک اصل اساسی باشد؛ یعنی نباید به سمت مصنوعی‌سازی منطقه برویم. طبیعت چالابه باید حفظ شود. این اصل در همه مناطق دیدنی ما باید رعایت شود؛ ضمن آنکه دسترسی‌ها باید روان‌تر شود، اما اصل بر حفظ بکر بودن منطقه است.

استاندار کرمانشاه دومین مطالبه مهم مردم را موضوع پارکینگ عنوان کرد و افزود: یکی از نگرانی‌ها و درخواست‌های جدی مردم و کوهنوردان، موضوع پارکینگ این منطقه بود. باید در پایین‌دست منطقه، جانمایی مناسبی برای این منظور انجام شود و این موضوع در قالب طرح مورد اشاره، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

دکتر حبیبی گفت: البته منظور از پارکینگ، ایجاد یک فضای کاملاً مصنوعی و گسترده با دیوارکشی و آسفالت‌کاری نیست، بلکه می‌توان یک محوطه مشخص و محصور برای این منظور در نظر گرفت و حتی آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. مردم نیز حاضرند برای اطمینان از امنیت خودرو و وسایل خود، از چنین فضایی استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین، جانمایی فوری برای پارکینگ باید در دستور کار قرار گیرد.

دکتر حبیبی بر لزوم ساماندهی مسیرهای پیاده‌روی و کوهنوردی تأکید کرد و گفت: مسیرهای پیاده‌روی و کوهنوردی باید توسط هیئت کوهنوردی به‌نحوی مناسب نشانه‌گذاری و مشخص شوند تا استفاده از این فضا برای مردم آسان‌تر و ایمن‌تر باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط پوشش گیاهی منطقه در پی بارندگی‌های اخیر افزود: به دلیل بارندگی‌ها، سرسبزی منطقه و رشد علف‌ها افزایش یافته و اکنون پوشش گیاهی در برخی نقاط بسیار بالاست و این موضوع خطر آتش‌سوزی را در فصل گرم سال به دنبال دارد و لازم است اداره‌کل محیط زیست و منابع طبیعی برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنند.