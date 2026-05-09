۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، پژمان باختر در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده به بخش کشاورزی استان، حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب اعتبار تعهدی «نوی پو» به بهره برداران اختصاص یافته است.

وی با اشاره به نحوه توزیع این منابع، افزود: تسهیم اعتبارات بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، دسترسی به منابع پایه و انرژی و همچنین جذب سرمایه گذاران فعال در شهرستان های مختلف انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: ۵۹ درصد از کل منابع پرداختی به واحدهای تولیدی دام و طیور و فعال سازی واحدهای پرواربندی اختصاص یافته و ۲۱ درصد نیز در حوزه بهبود تولیدات زراعی و مکانیزاسیون هزینه شده است.

باختر سهم صنایع تبدیلی و تکمیلی از این تسهیلات را ۱۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: ۶ درصد منابع نیز به توسعه باغبانی و تولیدات گلخانه ای اختصاص یافته و مابقی در زیربخش هایی مانند شیلات، آب و خاک، دامپزشکی و سایر بخش ها هزینه شده است.

وی درباره منابع تامین این تسهیلات، بیان کرد: اعتبارات پرداختی از محل منابع بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲، ماده ۵۲ قانون الحاق، جزءهای یک و سه بند (الف) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳، کمک های فنی و اعتباری، خط اعتباری مکانیزاسیون، فعال سازی واحدهای پرواربندی و اعتبار تعهدی نوی پو تامین شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از اختصاص سهم ۳۴ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی استان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور خبر داد و یادآور شد: این منابع امسال با مشارکت ۹ بانک عامل برای اجرای ۳۸۳ طرح بخش کشاورزی پرداخت می شود.

باختر با اشاره به نیاز مالی بخش کشاورزی استان برای تکمیل طرح های نیمه تمام، گفت: براساس برآوردهای انجام شده، برای فعال سازی واحدهای نیمه تمام، راکد و نیمه فعال بخش کشاورزی استان حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال منابع تسهیلاتی مورد نیاز است که امیدواریم با پیگیری های انجام شده، بخش قابل توجهی از این منابع در سال جاری جذب و پرداخت شود.