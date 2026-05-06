پلمب ۴ نانوایی سنگک در سنندج به دلیل گرانفروشی/نرخ مصوب ۲۵ هزار تومان اعلام شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی دستور رئیس کل دادگستری استان مبنی بر تعیین قیمت واحد و منطقی نان و برخورد با اخلالگران معیشت مردم، چهار واحد نانوایی سنگک آزادپز به دلیل تخلف گرانفروشی پلمب شدند.

وی با اعلام نرخ مصوب، افزود: قیمت هر قرص نان سنگک آزادپز با وزن ۴۵۰ گرم، ۲۵ هزار تومان تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ بالاتر تحت عناوینی مانند نان بزرگ یا متوسط ممنوع است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده و اعمال جریمه نقدی، واحد متخلف با دستور قضات تعزیرات به صورت فوری پلمب خواهد شد.

رحیمیان با اشاره به تداوم نظارت ها، ادامه داد: طرح نظارت بر نانوایی ها با محوریت تعزیرات حکومتی و با مشارکت بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به صورت مستمر در حال اجرا است.

وی یادآر شد: در هفته گذشته نیز پنج واحد نانوایی سنگک آزادپز به دلیل گرانفروشی پلمب شدند که نشان دهنده تشدید برخوردها در این حوزه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریع ترین زمان رسیدگی شود.