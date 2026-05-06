تداوم صادرات ۱۳۳ هزار تنی کالا از گمرکات کردستان در فروردین

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در فروردین ماه امسال، ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ تن انواع کالای صادراتی به ارزش بیش از ۲۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اظهار و ترخیص شد.

وی با اشاره به مجموع عملکرد صادراتی استان، افزود: کل صادرات انجام شده در این مدت به حدود ۱۳۳ هزار تن به ارزش بیش از ۳۹ میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده تداوم جریان تجارت خارجی در استان است.

ناظر گمرکات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واردات اشاره کرد و اظهار کرد: در همین بازه زمانی، ۸ هزار و ۸۷۶ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۸۴۸ هزار دلار از طریق گمرکات تحت نظارت استان وارد و در کوتاه ترین زمان ممکن ترخیص شده است.

امیدی با تأکید بر نقش گمرکات در تأمین نیازهای داخلی، ادامه داد: با وجود شرایط حاکم بر کشور، فرآیند ورود و ترخیص کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی با سرعت و دقت در حال انجام است تا خللی در تأمین بازار ایجاد نشود.

وی یادآور شد: گمرکات کردستان با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، خدمات رسانی به بازرگانان و صاحبان کالا را با توان مضاعف دنبال می کند و تلاش دارد در راستای پایداری بازار و جلوگیری از کمبود کالا، نقش مؤثری ایفا کند.