نجات و احیای زریوار نیازمند رویکرد علمی و عملی است

به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در نشست تخصصی و کارگروه مدیریت تالاب زریوار، گفت: مسائل زریوار باید به صورت کارشناسی و با نگاهی جامع بررسی شود و مدیران نیز صادقانه نقاط ضعف و قوت عملکرد خود را بیان کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده، افزود: اصلاح الگوی کشت، قطع پمپاژ آب دریاچه برای آبیاری فضای سبز، ساماندهی فاضلاب و لایروبی علمی از جمله اقدامات مهم بوده، اما مشکل اصلی تبدیل اطلاعات به دانش و سپس به عمل است.

فرماندار مریوان حضور دستگاه قضایی را در این مسیر مؤثر دانست و اظهار کرد: حضور دادستان فرصتی برای مقابله با سودجویان و رسیدگی به ترک فعل ها است و باید رویکرد مماشات کنار گذاشته شود.

جهانی همچنین از پیش بینی ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی حریم دریاچه و اجرای طرح توسعه گردشگری ۱۵ هکتاری خبر داد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت های ویژه گردشگری مریوان، سرمایه گذاران باید برای توسعه اصولی این منطقه پای کار بیایند.

در ادامه، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان نیز با تأکید بر ضرورت اقدامات عملی، بیان کرد: برای نجات زریوار نیازمند اقدام فوری هستیم و به زودی برنامه عملیاتی مبتنی بر مطالعات علمی ارائه می شود.

فرزاد زندی یادآور شد: توسعه گردشگری می تواند یک فرصت باشد، اما باید به گونه ای مدیریت شود که منافع کوتاه مدت به آسیب های بلندمدت محیط زیستی منجر نشود.

وی بر اجرای طرح های میان مدت و بلندمدت با مشارکت جوامع محلی تأکید کرد و گفت: هماهنگی خوبی میان دستگاه ها شکل گرفته و امیدواریم با این هم افزایی، تالاب زریوار به شرایط پایدار بازگردد.

در این نشست همچنین چالش هایی نظیر عملکرد شهرداری، فعالیت صنوف مزاحم و استقرار دکه های غیرمجاز بررسی و بر لزوم ساماندهی آن ها تأکید شد.

دادستان مریوان نیز با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه ای همگانی است و با هرگونه تخلف و تجاوز به حریم طبیعت برخورد قانونی می شود.