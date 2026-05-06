به گزارش کرد پرس ، وانگ یی در این دیدار گفت: آمادهایم تا تلاشهای خود را برای کاهش شدت تنشها ادامه دهیم. برقراری آتشبس کامل، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
او همچنین تاکید کرد: منطقه در حال گذر از یک پیچ سرنوشتساز است و دیدارهای مستقیم میان دو طرف ضروری است.
وزیر خارجه چین: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نامشروع و غیرقانونی است
عراقچی و وانگ یی
سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز گفت: ما فقط یک توافق عادلانه و جامع را میپذیریم.
عراقچی با قدردانی از موضع چین به ویژه در محکومیت اقدامات آمریکا و اسرائیل، چین را دوست نزدیک ایران خواند و تاکید کرد که در شرایط فعلی، همکاری ما حتی قویتر خواهد شد.
او گفت: جنگی که علیه ما آغاز شده، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض آشکار قوانین بینالمللی است. ما تمام تلاش خود را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود در مذاکرات خواهیم کرد
