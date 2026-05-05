اضافه شدن مسیر شیراز به مقاصد پروازی فرودگاه ارومیه

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نخستین پرواز این مسیر به صورت ورود و خروج، از صبح فردا چهارشنبه انجام می‌شود.

او اضافه کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت هواپیمایی پارس ایر، این پروازها در روزهای چهارشنبه و یکشنبه صورت می‌گیرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی، پرواز ساعت ۶:۳۰ از شیراز به سمت ارومیه پرواز خواهد کرد و ساعت ۹ صبح ارومیه را به سمت شیراز ترک خواهد کرد.

از هفته گذشته مسیر پروازی تهران از فرودگاه ارومیه و دوشنبه این هفته نیز مسیر پروازی استانبول بازگشایی شد.

‌