۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹

اضافه شدن مسیر شیراز به مقاصد پروازی فرودگاه ارومیه

اضافه شدن مسیر شیراز به مقاصد پروازی فرودگاه ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی گفت: در راستای ارتقای خدمت رسانی به شهروندان و افزایش مسیرهای پروازی، شیراز نیز به مقاصد پروازی فرودگاه ارومیه اضافه شد.

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نخستین پرواز این مسیر به صورت ورود و خروج، از صبح فردا چهارشنبه انجام می‌شود.

او اضافه کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت هواپیمایی پارس ایر، این پروازها در روزهای چهارشنبه و یکشنبه صورت می‌گیرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی، پرواز ساعت ۶:۳۰ از شیراز به سمت ارومیه پرواز خواهد کرد و ساعت ۹ صبح ارومیه را به سمت شیراز ترک خواهد کرد.

 از هفته گذشته مسیر پروازی تهران از فرودگاه ارومیه و دوشنبه این هفته نیز مسیر پروازی استانبول بازگشایی شد.

کد مطلب 2795267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha