به گزارش کردپرس مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت تلفنی با علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق گفت‌وگو کرد.

پزشکیان ضمن تبریک انتخاب الزیدی به عنوان مأمور تشکیل کابینه عراق، تأکید کرد که وی به آمریکایی‌ها توصیه کند که به تهدید نظامی در منطقه پایان دهند.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که الزیدی و پزشکیان توافق کردند به صورت متقابل به کشورهای یکدیگر سفر کنند.



الزیدی گفت که عراق از مسیر دیپلماتیک و گفتگو برای حل منازعات و مهار بحران‌ها حمایت می‌کند.

نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها نمی‌توانند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، اعلام کرد که این کشور آماده است بین ایران و آمریکا میانجیگری کند.