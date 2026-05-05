قاچاقچی کالا در مریوان به ۲۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پرونده قاچاق ۴ هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه و ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر بنزین به ارزش ۹ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی مریوان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره نحوه کشف این محموله نیز، اظهار کرد: مأموران گمرک باشماق مریوان حین کنترل خودروهای عبوری، این محموله قاچاق را در یک دستگاه خودرو شناسایی و کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.