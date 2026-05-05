صادرات ۱۴۸ میلیون دلاری کالا از گمرکات کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه وزن کالاهای صادراتی از گمرکات این استان در یک ماهه نخست از سال جاری را ۴۵۹ هزار و ۶۳۸ تن عنوان کرد.

رضا نیک روش تصریح کرد: از این میزان صادرات کالا، گمرک سومار با سهم ۳۲ درصدی ارزش بیشترین میزان صادرات کالا از طریق گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.

وی حجم صادرات کالا از گمرک سومار در این مدت را ۴۷ میلیون دلار به وزن ۱۱۸ هزار تن عنوان کرد.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه از سهم ۳۱ درصدی ارزش کالای صادراتی از گمرک پرویزخان گفت و افزود: از طریق این گمرک در فروردین ماه سال جاری ۴۶ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار کالا به وزن ۱۳۷ هزار و ۵۰۶ تن به کشور عراق صادر شده است و این گمرک با این حجم از صادرات کالا در جایگاه دوم در بین گمرکات استان کرمانشاه قرار دارد.

رضا نیک روش با اشاره به رتبه سوم گمرک خسروی در بین گمرکات استان، سهم این گمرک با صادرات ۴۵ میلیون و ۸۰۹ هزار دلار را ۳۱ درصد عنوان کرد و افزود حجم کالاهای صادراتی از این گمرک ۱۵۰ هزار و ۵۱۰ تن می باشد.

رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه به سهم ۴ درصدی ارزش کالای صادراتی گمرک شیخ صله و سهم ۲ درصدی گمرک شوشمی در یک ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و حجم کالاهای صادارتی از گمرک شیخ صله را ۶ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار به وزن ۲۴ هزار تن و میزان صادرت کالا از گمرک شوشمی در این مدت را ۳ میلیون دلار به وزن ۲۶ هزار تن عنوان کرد.

نیک روش عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه در نخستن ماه از سال ۱۴۰۵ را شمش فولادی، شمش بیلت، رب گوجه فرنگی، کود شیمیایی اوره، شیرخشک صنعتی، میلگرد، سنگ مرمریت و هندوانه عنوان کرد.