کرد پرس- در حالی که کشوری مانند عربستان هنوز خطوط قرمزی برای عادی کردن روابط خود با دار و دستهٔ نتانیاهو در نظر دارد، اماراتیها اما همهٔ اصول اخلاقی و انسانی در این باره را زیر پا گذاشتهاند و تن دادن به هر نوع همکاری با دولت نتانیاهو، در بیدادگری علیه عربهای کرانهٔ باختری رود اردن عملاً با کسانی چون بنگویر و اسموتریچ سهیم شدهاند.
آنها به واقع به تصور اتصال به یک قدرت لایزال مادی و نظامی، ماجراجویی و زیادهخواهی را سرلوحهٔ سیاست خارجی خود قرار دادهاند و در یمن و سودان، در نقش نیرویی بیثباتکننده و فتنهجو ظاهر شدهاند. فتنهجویی آنان علیه ایران با مطرح کردن مداوم ادعا بر جزایر سهگانه و باجدهی به قدرتهای بزرگ به قصد جلب حمایت آنان در این باره، یکی دیگر از جلوههای ماجرایی رهبران امارات در سیاست خارجی است.
در جنگ جاری نیز اماراتیها با زبانی بسیار تحریکآمیز نقش نیابتی اسرائیل برای ترغیب آمریکا به ادامهٔ حمله علیه اهداف و منافع ایران را به عهده گرفتهاند و بر این گمانند که ضربه به ایران، راه جاهطلبی منطقهای آنان بخصوص برای سلطه بر جزایر سهگانه را هموار میکند!
کشورهای مسلمان و عرب لازم است که از بحران جاری، برای بازگرداندن امارات به اردوگاه خود استفاده کنند و اجازه ندهند که یک کشور عرب، اینطور بیمهابا در خدمت نقشهٔ باند تبهکار نتانیاهو در آید و به خلاف سنتهای شریف عربی، بخواهد نان خود را با بیاعتنایی کامل به حقوق ابتدایی و اولیهٔ فلسطینیهای تحت اشغال و آسیب به مردم سرزمینهای همسایهٔ خود چربتر کند!
منبع: کانال شخصی احمد زیدآبادی
