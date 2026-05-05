به گزارش کردپرس، مرکز رسانەای مترو در بیانیه‌ای به مناسبت سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، ضمن تأکید بر شعار «ساختن آینده‌ای که در آن صلح حاکم باشد»، از رسانه‌ها خواست نقش خود را در تقویت گفت‌وگوی دموکراتیک و دوری از تنش و آشوب ایفا کنند.

در این بیانیه که به دو زبان کردی و انگلیسی منتشر شده، آمده است که کنفرانس امسال روز جهانی آزادی مطبوعات با همین شعار در شهر لوساکا، پایتخت زامبیا، برگزار می‌شود و فرصتی برای تأکید دوباره بر اهمیت آزادی بیان به‌عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه اطلاعاتی است.

مترو با استناد به دیدگاه یونسکو اعلام کرد که رسانه‌های آزاد و مستقل تنها وظیفه انتقال خبر را ندارند، بلکه ابزاری مهم برای ترویج فرهنگ گفت‌وگو و ایجاد پل‌های تفاهم میان جوامع به شمار می‌روند.

در بخش دیگری از این بیانیه، با استناد به گزارش «گزارشگران بدون مرز» آمده است که عراق در شاخص آزادی رسانه‌ها با سقوط هفت پله‌ای مواجه شده و در عین حال، در اقلیم کردستان قوانین مرتبط با روزنامه‌نگاری به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۳۱۵ مورد نقض علیه ۲۵۲ روزنامه‌نگار و رسانه ثبت شده و همچنان مواردی چون بازداشت، تهدید، ممانعت از پوشش خبری و حمله به خبرنگاران میدانی ادامه دارد.

این مرکز همچنین به بسته شدن برخی رسانه‌ها و تسلط «پول سیاسی» بر فضای رسانه‌ای اشاره کرده و آن را عاملی برای تشدید تنش‌های سیاسی دانسته است.

مترو در ادامه چندین مطالبه مشخص را مطرح کرده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آزادی دو روزنامه‌نگار زندانی، شیروان شیروانی و قاره‌مان شکری، اجرای کامل قوانین مرتبط با روزنامه‌نگاری و حق دسترسی به اطلاعات، و توقف بازداشت روزنامه‌نگاران در پرونده‌های مرتبط با انتشار اشاره کرد.

این مرکز همچنین خواستار پایان دادن به فشارها بر روزنامه‌نگاران، از جمله بررسی تلفن‌های همراه آنان بدون حکم قضایی، و جلوگیری از استفاده از مقابله با اخبار جعلی به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب شد.

در پایان، مترو تأکید کرد که روز جهانی آزادی مطبوعات فرصتی برای بررسی چالش‌های پیش‌روی روزنامه‌نگاران، مقابله با اطلاعات نادرست و گفت‌وگو درباره نقش شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، در آینده رسانه‌هاست.