به گزارش کردپرس، فرزاد الماسی در نشست شورای ترافیک این شهرستان، با تاکید بر لزوم توجه جدی به مطالبات مردم در حوزه ترافیک تأکید کرد و گفت: نارضایتی شهروندان در فضای مجازی کاملاً مشهود است و باید کاهش بار ترافیکی را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال کنیم.

او با اشاره به دشواری‌های جغرافیایی پاوه افزود: با وجود شرایط سخت توپوگرافی، مردم قضاوت منصفانه‌ای دارند و اقدامات مؤثر را به‌خوبی می‌بینند.

الماسی ضمن هشدار درباره افزایش حوادث رانندگی، بر احصا و اصلاح نقاط حادثه‌خیز شهری و برون‌شهری تأکید کرد و گفت: جان جوانان سرمایه اصلی ماست و نباید با سهل‌انگاری آن را به خطر انداخت.

فرماندار پاوه همچنین برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ضروری دانست و افزود: قانون برای همه یکسان است؛ هیچ تعارفی با افراد متخلف وجود ندارد.

وی با انتقاد از رکود طولانی در اجرای طرح جامع شهری و پروژه کمربندی اظهار داشت: باید از جلسات بی‌خروجی عبور کنیم و طرح‌ها را وارد مرحله اجرا نماییم.

او بازگشایی مسیر سرباور را اقدامی مؤثر در کاهش ترافیک مرکز شهر عنوان کرد.

الماسی در پایان، خواستار پیگیری هفتگی مصوبات شورا و اجرای استاندارد تجهیزات ترافیکی شد و افزود: مسئولان نباید از انجام کارهای سخت بترسند؛ آغاز یک اقدام، هرچند با تأخیر، نتیجه‌بخش خواهد بود.