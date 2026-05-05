۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

خط و نشان فرماندار:

با ساخت و سازهای غیرمجاز در پاوه برخورد می‌کنیم

سرویس کرمانشاه _ فرماندار پاوه نارضایتی شهروندان از وضعیت ترافیکی را «خط قرمز مدیریت شهری» دانست و با تأکید بر برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، خواستار پیگیری عملیاتی مصوبات ترافیکی و رفع فوری نقاط حادثه‌خیز شد.

به گزارش کردپرس، فرزاد الماسی در نشست شورای ترافیک این شهرستان، با تاکید بر لزوم توجه جدی به مطالبات مردم در حوزه ترافیک تأکید کرد و گفت: نارضایتی شهروندان در فضای مجازی کاملاً مشهود است و باید کاهش بار ترافیکی را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال کنیم.

 او با اشاره به دشواری‌های جغرافیایی پاوه افزود: با وجود شرایط سخت توپوگرافی، مردم قضاوت منصفانه‌ای دارند و اقدامات مؤثر را به‌خوبی می‌بینند.

 الماسی ضمن هشدار درباره افزایش حوادث رانندگی، بر احصا و اصلاح نقاط حادثه‌خیز شهری و برون‌شهری تأکید کرد و گفت: جان جوانان سرمایه اصلی ماست و نباید با سهل‌انگاری آن را به خطر انداخت.

 فرماندار پاوه همچنین برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ضروری دانست و افزود: قانون برای همه یکسان است؛ هیچ تعارفی با افراد متخلف وجود ندارد.

 وی با انتقاد از رکود طولانی در اجرای طرح جامع شهری و پروژه کمربندی اظهار داشت: باید از جلسات بی‌خروجی عبور کنیم و طرح‌ها را وارد مرحله اجرا نماییم.

 او بازگشایی مسیر سرباور را اقدامی مؤثر در کاهش ترافیک مرکز شهر عنوان کرد.

 الماسی در پایان، خواستار پیگیری هفتگی مصوبات شورا و اجرای استاندارد تجهیزات ترافیکی شد و افزود: مسئولان نباید از انجام کارهای سخت بترسند؛ آغاز یک اقدام، هرچند با تأخیر، نتیجه‌بخش خواهد بود.

