به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی، در پیامی یک‌خطی نوشت: «نزار آمیدی تنها نامزد رسمی اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاست‌جمهوری عراق است.»

روزنامه الصباح روز دوشنبه ۲۰۲۵/۱/۵، نوشت: «اتحادیه میهنی خوش‌بینی خود را نسبت به حل‌وفصل مسئله ریاست‌جمهوری پیش از مهلت قانونی ابراز کرده است؛ پس از آنکه پیام‌های مثبت و نرم از سوی حزب دمکرات کردستان درباره ریاست‌جمهوری عراق به اتحادیه میهنی رسیده، این حزب چهار تا پنج نامزد را معرفی کرده تا با توافق با حزب دمکرات، یکی از آنان انتخاب شود.»

به نوشته این روزنامه، یک مقام اتحادیه میهنی نیز اعلام کرده است که پیام‌های حزب دمکرات کردستان درباره ریاست‌جمهوری «نرم و مثبت» بوده و هم‌زمان شامل ضرورت تسریع در تشکیل کابینه دولت اقلیم کردستان نیز می‌شود. وی پیش‌بینی کرده است که این موضوعات پیش از مهلت قانونی انتخاب رئیس‌جمهوری عراق نهایی شوند.

بر اساس اطلاعیه پارلمان عراق، نامزد پست ریاست‌جمهوری باید شهروند عراق باشد، در عراق متولد شده باشد و از پدر و مادر عراقی به دنیا آمده باشد؛ همچنین باید از سلامت عقل برخوردار بوده و دست‌کم چهل سال سن داشته باشد.

شرط سوم این است که نامزد ریاست‌جمهوری از خوش‌نامی برخوردار باشد، دارای تجربه سیاسی باشد و به پاکدستی، راستگویی، عدالت‌خواهی و دلسوزی برای ملت شناخته شود. شرط چهارم نیز داشتن دست‌کم مدرک کارشناسی است که از سوی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق به رسمیت شناخته شده باشد.

همچنین بر اساس قوانین پارلمان عراق، نامزد ریاست‌جمهوری نباید به جرایم مخدوش‌کننده شرافت محکوم شده باشد و شرط ششم نیز این است که مشمول اقدامات بازپرسی و عدالت یا هرگونه اقدام جایگزین نباشد.