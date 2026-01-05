به گزارش کردپرس، بر اساس اطلاعات موجود، روز یکشنبه ۲۰۲۶/۱/۴، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات، در سلیمانیه دیداری با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، انجام داد و پیام مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات و دفتر سیاسی او، درباره پست ریاست‌جمهوری عراق و تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان منتقل شد.

به نوشته رسانە خبری خندان، زیباری خواستار آن شد که دو حزب طی یک ماه آینده همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری عراق، هماهنگی‌های لازم برای تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان، ریاست اقلیم و پارلمان کردستان را انجام دهند.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در دیدار با مسعود بارزانی در اربیل، وضعیت سیاسی عراق و حقوق طرف‌ها و مراحل پروسه سیاسی کشور را بررسی کرد.

به گفته منابع نزدیک، پیام فائق زیدان به بارزانی این بود که: «اگر حزب دمکرات با اتحادیه میهنی توافق کند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت؛ چه نامزد اتحادیه باشد یا حزب دمکرات.»

وی همچنین هشدار داد که: «نامزد ضعیف یا معرفی نامزدهای متعدد و جداگانه، روند را دچار اختلال خواهد کرد و چارچوب هماهنگی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد؛ بنابراین باید بر یک نامزد مشترک برای پست ریاست‌جمهوری توافق شود.»

به گفته منبع مذکور، شرط فائق زیدان برای حمایت از کاندیدای حزب دمکرات کردستان برای ریاست جمهوری، "توافق حزب دمکرات کردستان برای تشکیل دولت دهم با اتحادیه میهنی" خواهد بود.

طبق گفته منابع نزدیک به اتحادیه میهنی، اگر اتحادیه و حزب دمکرات حاضر به تبادل جایگاه‌ها در پست‌های کلیدی شوند، یکی از پست‌ها مانند ریاست اقلیم یا ریاست کابینه به اتحادیه داده خواهد شد و پست ریاست‌جمهوری می‌تواند به حزب دمکرات برسد. اما بدون توافق، خطر از دست رفتن فرصت‌ها وجود دارد و ممکن است پست ریاست‌جمهوری بدون هماهنگی به نامزد اتحادیه برسد، حال این نامزد هر کسی می‌تواند باشد.

یک منبع آگاه از وضعیت سیاسی اقلیم کردستان می‌گوید: «اگر اتحادیه میهنی پست ریاست‌جمهوری را به‌دست آورد، در تشکیل کابینه دهم، سقف مطالبات خود را بالا خواهد برد و بدون نوعی موازنه، آماده توافق با حزب دمکرات نخواهد بود.»

وی همچنین هشدار داد: «اگر تصور کنیم حزب دمکرات کرسی ریاست‌جمهوری را بدون همراهی اتحادیه به‌دست آورد، در آن صورت دواداره‌ای‌شدن اقلیم کردستان به واقعیت بدل می‌شود و وجود یک توافق مشخص و عملی میان دو طرف ضروری است.»

رقابت برای نامزدی پست ریاست‌جمهوری عراق با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است؛ به‌طوری که رئیس پارلمان عراق اعلام کرده شمار نامزدها تا پیش از بسته‌شدن مهلت ثبت‌نام در پایان وقت اداری امروز (دوشنبه) به ۴۴ نفر رسیده است.

بر اساس اطلاعیه پارلمان عراق، نامزد پست ریاست‌جمهوری باید شهروند عراق باشد، در خاک عراق متولد شده و از پدر و مادری عراقی زاده شده باشد. همچنین باید از سلامت کامل عقل برخوردار بوده و حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد.

سومین شرط آن است که نامزد ریاست‌جمهوری دارای حُسن شهرت بوده، از تجربه سیاسی کافی برخوردار باشد و به پاکدستی، صداقت، عدالت‌خواهی و دلسوزی نسبت به ملت شناخته شود. شرط چهارم نیز داشتن حداقل مدرک کارشناسی است که از سوی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق مورد تأیید قرار گرفته باشد.

همچنین طبق مقررات پارلمان عراق، نامزد ریاست‌جمهوری نباید به جرایمی که موجب لکه‌دار شدن حیثیت و شرافت می‌شود محکوم شده باشد و شرط ششم نیز آن است که مشمول روندها و اقدامات قانونی دستگاه‌های تحقیق و عدالت کیفری نباشد.