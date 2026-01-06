شیلات از حوزه های خلق ثروت و اشتغال در کرمانشاه است

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را یکی از جلسات مهم، اثرگذار و راهبردی برای حل مسائل مردم و کمک به سرمایه‌گذاری در استان دانست و افزود: هرچند اقداماتی در حوزه شیلات انجام شده، اما این اقدامات متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، این بخش فعال‌تر شود.

وی با تأکید بر نقش شیلات در ایجاد اشتغال و ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: توسعه آبزی‌پروری علاوه بر افزایش تولید و اشتغال‌زایی، نقش مؤثری در بهبود الگوی تغذیه مردم دارد؛ ظرفیتی که در کرمانشاه کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه توسعه شیلات منجر به افزایش مصرف آب نمی‌شود، گفت: آب در این بخش می‌تواند به‌صورت چندمنظوره و در چرخه‌های بعدی در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و از این نظر، توسعه آن کاملاً توجیه‌پذیر و پایدار است.

وی بر لزوم تکمیل زنجیره تولید آبزیان از مرحله تولید تا بسته‌بندی و توزیع تأکید کرد و افزود: شکل‌گیری کامل این زنجیره در استان، کاهش هزینه‌ها، افزایش صادرات و ارزآوری را به دنبال دارد و کشور همسایه عراق می‌تواند یکی از بازارهای هدف مهم برای صادرات تولیدات شیلاتی کرمانشاه باشد.

حبیبی از دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری لازم را برای توسعه این بخش به‌کار گیرند و از بخش خصوصی نیز دعوت کرد با ورود جدی‌تر به حوزه شیلات، در مسیر اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان نقش‌آفرینی کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، صنعت ساختمان را یکی از صنایع پیشران اقتصاد دانست و گفت: اساساً حدود یک‌سوم اقتصاد کشور در صنعت ساختمان تعریف می‌شود و اشتغال و گردش مالی این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مهندسان متخصص و توانمند افزود: باید با رعایت قانون و تسهیل فرایندها، زمینه تسریع در امور مردم و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها فراهم شود.

حبیبی با اشاره به زلزله‌خیز بودن استان کرمانشاه تصریح کرد: ساخت‌وسازها نیازمند نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر است و استفاده از مهندسانی که شغل اصلی آنان مهندسی است، باید در اولویت قرار گیرد تا ساختمان‌هایی ایمن و باکیفیت احداث شود.

وی همچنین نقش انجمن صنعت ساختمان و کمیته‌های تخصصی را در اتخاذ تصمیمات کاربردی و بهبود وضعیت ساخت‌وساز استان مهم ارزیابی کرد و گفت: با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه متوازن استان برداشت.