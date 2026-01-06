جغد مصدوم به اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تحویل داده شد

به گزارش کردپرس، مختار خانی گفت: در پی همکاری یکی از شهروندان دوستدار محیط‌زیست، یک قطعه جغد نابالغ که دچار آسیب‌دیدگی جسمی شده بود، به یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه تحویل داده شد.



او افزود: این پرنده بلافاصله پس از تحویل، تحت معاینه اولیه قرار گرفت و اقدامات درمانی و مراقبتی لازم برای بهبود وضعیت آن آغاز شده است.



رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه با اشاره به تحویل یک گونه دیگر اظهار کرد: همچنین یک قطعه چنگر اوراسیایی نابالغ که به دلیل ناتوانی در پرواز و شرایط نامساعد قادر به ادامه حیات در طبیعت نبود، توسط شهروندان به این اداره تحویل داده شد و هم‌اکنون تحت مراقبت کارشناسان محیط‌زیست قرار دارد.



خانی با قدردانی از مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات‌وحش تصریح کرد: همکاری مردم در تحویل گونه‌های وحشی آسیب‌دیده نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی دارد و این پرندگان پس از طی دوره درمان و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی و مناسب خود رهاسازی خواهند شد.



او در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیات‌وحش مصدوم، موضوع را به یگان حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند و از نگهداری خودسرانه این گونه‌ها خودداری کنند.