به گزارش خبرگزاری کردپرس، بر اساس گزارش‌های رسمی، این مراسم از حوالی ساعت ۱۵ در گلزار امام حسین ملک‌شاهی برگزار شد. پس از پایان مراسم، گروهی از شرکت‌کنندگان از جمعیت جدا شده و به سمت مرکز شهر حرکت کردند.

به گفته منابع انتظامی، در پی تلاش نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت، درگیری‌هایی رخ داد که در جریان آن چند مأمور مجروح و یک نفر از نیروهای انتظامی کشته شد. هویت این مأمور، ستوان‌سوم احسان آقاجانی اعلام شده است.

در حال حاضر، بنا بر اعلام منابع رسمی، تیراندازی در شهر متوقف شده و نیروهای امنیتی در حال پیگیری برای شناسایی و بازداشت عاملان درگیری‌ها هستند.