به گزارش کردپرس، به گفته این منبع، لطیف رشید به صورت انفرادی و بدون جلب موافقت فراکسیون پارلمانی اتحادیه میهنی کردستان، به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق ثبت نام کرد.

ساعاتی پیش از این، اتحادیه میهنی کردستان عراق رسما «نزار آمیدی» وزیر سابق محیط زیست را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق معرفی کرد. به این ترتیب یک نامزد رسمی و یک نامزد انفرادی از اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری عراق رقابت خواهند کرد که تکرار سناریوی انتخاب رئیس جمهور در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

شایان ذکر است ملا بختیار عضو سابق شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان نیز رسما خود را نامزد پست ریاست جمهوری کردە است.

طبق گفته رئیس پارلمان عراق، تعداد نامزدهای ریاست جمهوری به ۴٥ نفر رسیده است و امروز دوشنبه ٥ ژانویه ۲۰۲٦ آخرین مهلت ثبت نام نامزدها است.