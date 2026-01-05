به گزارش کردپرس، به گفته شروان دوبردانی، نماینده فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق، روز دوشنبه ٥ ژانویه ۲۰۲٦، نوزاد هادی نامزد ریاست‌جمهوری شده است.

وی همچنین اشاره کرد که حزب دمکرات در این پست دو نامزد دارد: فواد حسین و نوزاد هادی.

در پایان مهلت امروز دوشنبه، درهای ثبت‌نام برای پست ریاست‌جمهوری بسته شد. این نماینده حزب دمکرات گفت که تعداد کل نامزدهای این پست به ۸۱ نفر رسیده است.

در همین حال، اتحادیه میهنی کردستان نامزد رسمی خود، نزار آمیدی، را معرفی کرده است.

همچنین دکتر مثنی امین، نماینده حزب اتحاد اسلامی کردستان، خود را برای این پست نامزد کرده و چند حزب اپوزیسیون نیز از وی حمایت رسمی کرده‌اند.

علاوه بر این، دکتر لطیف رشید، رئیس فعلی جمهوری عراق، برای دستیابی مجدد به این پست نامزد شده و ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی، امروز نامزدی خود برای این پست را تأیید کرده است.