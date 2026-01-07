ابراز نگرانی سناتور آمریکایی از درگیری میان کردها و نیروهای الشرع

به گزارش کردپرس، سناتور جیمز ریش با انتشار پیامی در حساب رسمی کمیته روابط خارجی سنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکاف و خشونت در سوریه تنها در خدمت منافع بازیگران مخرب است که به جای کمک به تحقق صلح، سوریه را تضعیف می‌کنند.»

او با درخواست برای اتخاذ موضعی فوری از سوی طرف‌های درگیر افزود: «از دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه می‌خواهم تنش‌ها را کاهش دهند و اطمینان حاصل کنند که سوریه برای همه امن باقی می‌ماند.»

بر اساس گزارش ها، درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای کُرد در حلب دست‌کم ۹ کشته برجای گذاشت

دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه دانستند. این درگیریها تا شب گذشته ادامه یافت و از مرگبارترین خشونت‌ها از زمان برکناری بشار اسد به شمار می‌رود.

در پی درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای کُرد تحت رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال سوریه، دست‌کم ۹ نفر ــ که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بودند ــ روز سه‌شنبه در شهر حلب کشته شدند. این رویداد یکی از شدیدترین رویارویی‌ها میان دو طرف در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

اجرای توافق ماه مارس برای ادغام اداره خودگردان و نیروهای نظامی کُرد در ساختار دولت جدید سوریه تا حد زیادی متوقف شده است. تنش‌ها گهگاه به درگیری‌هایی، به‌ویژه در شهر حلب و عمدتا در دو محله عمدتاً کُردنشین منجر شده است.

دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه متهم کردند. این تحولات همچنین نگرانی‌ها درباره پیشرفت روند اجرای توافق ادغام را افزایش داده است.

صبح روز سه‌شنبه، نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند، اعلام کردند گروه‌هایی وابسته به دولت «محله شیخ مقصود» را هدف قرار داده‌اند. تا عصر همان روز، SDF اعلام کرد شمار قربانیان در دو محله عمدتاً کُردنشین شیخ مقصود و اشرفیه به چهار غیرنظامی، از جمله دو زن و یک کودک، افزایش یافته است.

این نیروها از «گلوله‌باران توپخانه‌ای و موشکی» خبر دادند که به گفته آن‌ها شامل «استفاده از پهپادها، تیراندازی مستقیم تک‌تیراندازان و به‌کارگیری سلاح‌های سنگین» بوده است.

محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه، با وجود آنکه نیروهای کُرد در ماه آوریل با خروج از این مناطق موافقت کرده بودند، همچنان تحت کنترل یگان‌های کُرد وابسته به SDF باقی مانده‌اند.

توقف روند ادغام

در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) منتشر کرد، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد نیروهای دموکراتیک سوریه «چندین محله در شهر حلب را که در مجاورت مناطق تحت کنترل این نیروها قرار دارند» هدف قرار داده‌اند.

سانا گزارش داد در اثر تیراندازی نیروهای SDF پنج نفر، شامل چهار غیرنظامی از جمله یک کودک، و همچنین یکی از کارکنان وزارت دفاع کشته شده‌اند. وزارت کشاورزی سوریه نیز اعلام کرد دو نفر از کشته‌شدگان از کارکنان یک مرکز تحقیقاتی بوده‌اند.

وزارت دفاع سوریه در این بیانیه افزود: «SDF بار دیگر ثابت کردکه توافق ۱۰ مارس را به رسمیت نمی‌شناسد و در تلاش است آن را تضعیف کند.»

به گزارش سانا، سازمان هواپیمایی کشوری سوریه اعلام کرد به دلیل خشونت‌ها، پروازهای فرودگاه حلب به مدت ۲۴ ساعت تعلیق و به فرودگاه دمشق منتقل شده‌اند.

استاندار حلب نیز اعلام کرد مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی این شهر روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود و تمامی رویدادهای عمومی لغو می‌شود. او دلیل این تصمیم را «وضعیت کنونی و هدف قرار گرفتن چندین بیمارستان و نهاد عمومی در پی گلوله‌باران توپخانه‌ای SDF» عنوان کرد.

نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل بخش‌های وسیعی از شمال و شمال‌شرق نفت‌خیز سوریه را در دست دارند و با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، نقش کلیدی در شکست گروه داعش در سوریه در سال ۲۰۱۹ ایفا کردند. قرار بود توافق ماه مارس برای ادغام این نیروها در ساختار دولت تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرا شود.

«زمین گذاشتن سلاح‌ها»

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه نیز اعلام کرد: «پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) و همه گروه‌های وابسته به آن باید فوراً به تمامی فعالیت‌های تروریستی در هر منطقه‌ای که حضور دارند، از جمله سوریه، پایان دهند و بدون هیچ شرطی سلاح‌های خود را زمین بگذارند.»

نیروهای دموکراتیک سوریه عمدتاً تحت تسلط یگان‌های مدافع خلق (YPG) هستند که آنکارا آن را شاخه‌ای از پ.‌ک.‌ک می‌داند. پ‌ک‌ک اوایل امسال با پایان دادن به مبارزه مسلحانه خود علیه ترکیه موافقت کرد.

گولر افزود: «ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان تروریستی ــ به‌ویژه پ‌ک‌ک، پ‌ی‌د، ی‌پ‌گ و SDF ــ در منطقه جای پایی برای خود ایجاد کند.»

ترکیه که از متحدان نزدیک مقامات جدید سوریه به شمار می‌رود، با سوریه ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و در سال‌های اخیر چندین عملیات نظامی برای عقب راندن نیروهای کُرد از مرزهای خود انجام داده است.

همچنین روز سه‌شنبه، نیروهای دموکراتیک سوریه، گروه‌های وابسته به ارتش سوریه را به حمله به دیر حافر، در حدود ۵۰ کیلومتری شرق حلب و مناطق نزدیک به سد راهبردی تشرین در شمال‌شرق این شهر متهم کردند. این نیروها تأکید کردند حق «پاسخ مشروع به این حملات» را برای خود محفوظ می‌دانند.

روز یکشنبه، مظلوم عبدی، فرمانده SDF، دور جدیدی از گفت‌وگوها را با مقامات دمشق درباره ادغام نیروهای کُرد برگزار کرد، اما رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند این مذاکرات به «نتایج ملموسی» منجر نشده است.

کُردها خواهان برقراری نظامی غیرمتمرکز برای اداره کشور هستند اما مقامات جدید اسلام‌گرای سوریه با آن مخالفت کرده‌اند. ماه گذشته نیز درگیری‌ها در حلب به کشته شدن پنج نفر انجامید.