به گزارش خبرگزاری کردپرس، ساسان رستمی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان تا روز جمعه آرام است و از اواخر وقت جمعه،۱۹ دی تا عصر روز شنبه (۲۰ دی)، سامانه بارشی جدیدی فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: فعالیت این موج بارشی به صورت باران و در نواحی کوهستانی و سردسیر به شکل برف و تگرگ خواهد بود که با رعدوبرق و وزش باد همراهی می‌شود.

رستمی با اشاره به لزوم احتیاط شهروندان، افزود: به دلیل ماهیت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها و راه‌های بین شهری وجود دارد که رانندگان باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی درباره دامنه فعالیت این سامانه توضیح داد: این موج بارشی پهنه استان را در بر می‌گیرد؛ اما تمرکز و شدت بارش‌ها در نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرق ایلام بیشتر خواهد بود.

رستمی تصریح کرد: پس از خروج این سامانه، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که برای میانه‌های هفته آینده نیز سامانه دیگری وارد استان خواهد شد.

وی یادآوری کرد: جزئیات دقیق‌تر در مورد این سامانه پس از بررسی کامل نقشه‌های ماهواره‌ای در روزهای آینده اعلام خواهد شد.