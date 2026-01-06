20 کیلومتر از بزرگراه سنقر _ بیستون آماده بهره برداری می شود

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با همراهی همکاران حوزه معاونت مهندسی و ساخت، از محورهای بیستون _سنقر و سنقر _ وینسار بازدید کرد.

در این بازدید از روند اقدامات در حال انجام و ارائه راهکار فنی مناسب بمنظور تکمیل و بهره‌برداری از کل عملیات تکمیل شده بطول ۱۰ کیلومتر صادر گردید، به نحوی که حد فاصل سنقر تا دور برگردان کرکسار بطول ۲۰ کیلومتر بصورت چهار خطه به بهره‌برداری خواهد شد.

همچنین از ۳ کیلومتر تکمیل شده محور سنقر_وینسار نیز از اقدامات درحال انجام نصب سیلندر و حفاظ‌ها بمنظور بهره‌برداری از این قطعه ۳ کیلومتری بازدید بعمل آمد.

آخرین برنامه بازدید بررسی میدانی اراضی در دست تملک جهت طرح جهش مسکن در سه نقطه از شهر سنقر با همراهی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان سنقر و پرسنل شهرستان بود.