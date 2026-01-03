به گزارش کردپرس، روز شنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۵، مثنّی امین، نماینده اتحاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ اعلام کرد که حزبش نیت دارد او را برای این پست نامزد کند و در همین راستا رایزنی‌هایی با جریان‌های اپوزیسیون انجام شده و گفت‌وگو با دیگر طرف‌های کُردستانی و عراقی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره زمان تصمیم نهایی اتحاد اسلامی گفت:

تا زمانی که گفت‌وگوها با طرف‌ها به نتیجه نرسد و مشخص نشود آیا می‌توانم حمایت لازم و آرای کافی را به‌دست بیاورم یا نه، آماده نیستم به‌صورت رسمی نامزدی خود را اعلام کرده و وارد رقابت شوم.

این نماینده پارلمان تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی درباره نامزدی او برای ریاست‌جمهوری عراق اتخاذ نشده است.

از سوی دیگر، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ اعلام کرد که این موضوع در دفتر سیاسی و رهبری حزب مورد بحث قرار گرفته و نیت کلی حزب، نامزدی مثنّی امین برای پست ریاست‌جمهوری عراق است.

سخنگوی اتحاد اسلامی افزود: این حزب در انتظار موضع رسمی جریان‌های اپوزیسیون و برخی دیگر از طرف‌هاست و در صورت دستیابی به توافق، مثنّی امین نامزد اصلی اتحاد اسلامی برای ریاست‌جمهوری عراق خواهد بود.