بانوی ورزشکار کردستانی به اردوی تیم ملی گلبال بانوان دعوت شد

به گزارش کرد پرس، اولین مرحله تمرینات تیم ملی گلبال بانوان رده سنی بزرگسالان از هشتم دی ماه به میزبانی استان مازندران آغاز می شود؛ این اردو با حضور ۱۱ ورزشکار منتخب، طی روزهای ۸ تا ۱۵ دی ماه در مجموعه فرهنگی ـ ورزشی شهید عظیمی شهر بابلسر برگزار خواهد شد.

تیم ملی گلبال بانوان ایران در قالب این اردو، روند آماده سازی خود را برای حضور قدرتمند در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن دنبال می کند.

در همین راستا، ریزان دژآهنگ، بانوی توانمند کردستانی، با نظر سرمربی تیم ملی گلبال نابینایان بانوان، به این مرحله از اردوی ملی پوشان دعوت شده است؛ حضوری که نشان دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان کردستان در عرصه ورزش های پارالمپیکی است.

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا طی روزهای ۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر تا ۳ آبان) با حضور ورزشکاران قاره آسیا در ۱۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.