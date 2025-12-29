قطع برق گسترده در روستاهای بانه و سقز بر اثر برف و کولاک شدید/۳۰۰ تیر برق شکسته شد

به گزارش کرد پرس به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، در پی این سامانه ناپایدار جوی، برق نزدیک به ۲۰۰ روستا در شهرستان بانه و ۵۰ روستا در شهرستان سقز به دلیل آسیب دیدگی گسترده شبکه توزیع قطع شده است. شدت بارش و بوران، به ویژه در محورهای کوهستانی، منجر به شکست بیش از ۳۰۰ اصله تیر برق و سقوط بیش از ۱۰ دستگاه ترانس در محدوده های شهری و روستایی شده است.

بیشترین خاموشی ها در بانه مربوط به فیدرهای محور جاده های مریوان، سردشت، سبدلو و آرمرده گزارش شده است؛ همچنین بروز حادثه در دکل های خطوط فشار قوی مسیر سقز – بانه باعث خروج کامل پست فوق توزیع بانه ۲ (آربابا) از مدار شد که در نتیجه آن، چهار فیدر اصلی شامل نور، رسالت، جاده مریوان و ایستگاه پمپاژ بوئین دچار خاموشی شدند و این مشکل با تلاش نیروهای امور انتقال برق، ساعاتی پیش برطرف شده است.

در شهرستان سقز نیز طبق آخرین جمع بندی ها، ۶۰ روستا به علت شکستگی تیرهای برق و سقوط ترانس ها بدون برق مانده اند؛ روستاهایی که در محورهای جاده بوکان، بانه، سرشیو و فیدر مولانا آباد جاده سنندج قرار دارند.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اعلام کرده است که رفع خاموشی ها به طور مستقیم به بازگشایی راه های مواصلاتی و امکان دسترسی اکیپ های عملیاتی وابسته است.

با وجود این، از نخستین ساعات بروز حادثه، نیروهای عملیاتی سازماندهی و به مناطق آسیب دیده اعزام شده اند، هرچند بسته بودن راه ها و تداوم کولاک، عملیات ترمیم را در برخی نقاط به صورت موقت غیرممکن کرده است.

در همین راستا، ستاد مدیریت بحران شرکت با فرماندهی مدیرعامل به صورت شبانه روزی وضعیت شبکه را رصد می کند و ۲۱ اکیپ عملیاتی در شهرستان های بانه و سقز در حال آماده باش و فعالیت هستند و همچنین اکیپ های کمکی مجهز از شهرستان های سنندج، بیجار و کامیاران برای تسریع در روند بازسازی شبکه به این مناطق اعزام شده اند.

مسئولان شرکت توزیع برق استان کردستان ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم، تأکید کرده اند با کاهش شدت بارش ها و باز شدن مسیرهای دسترسی، عملیات ترمیم شبکه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و پایداری کامل برق در کوتاه ترین زمان ممکن برقرار می شود.